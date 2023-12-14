Член Эстонской консервативной народной партии Райн Эплер, задавая вопрос министру экономики и инфотехнологий Тийту Рийсало во время инфочаса в Рийгикогу, предложил, что деньги можно было бы распределять по жребию. Об этом пишет Elu24.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Предложение Райна Эплера на инфочасе в Рийгикогу: государство должно распределять деньги путем жеребьевки
В среду на инфочасе в Рийгикогу министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало ответил на вопросы депутатов. Темой была конкурентоспособность Эстонии, и на инфочасе также обсуждались инновационные идеи.