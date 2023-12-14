«А потом он спросил, не могли бы вы прийти в качестве поручителя. Потому что ему нужно было получить в MediCredit кредит, чтобы сделать жене грудь, а для этого ему нужен был поручитель», - делится в программе Pealtnägija на ETV Эро своими переживаниями по поводу того, как сын его бывшей супруги втянул его в долги. «В этом плане, если он сам был готов пойти на такие вещи...» - говорит пасынок Роланд Клотс. Об этом пишет Elu24.
Для подписчиков
КРАЖА ЛИЧНОСТИ ⟩ Пасынок обвел отчима-инвалида вокруг пальца: попросил стать поручителем, чтобы сделать жене грудь, но теперь...
«Он был просто помощником в нашем бизнесе. И он был молодцом, всегда помогал, старался. Старался помочь и маме, и мне, это было очень мило», - рассказывает Эро в программе ETV Pealtnägija о том, как сын ее бывшей возлюбленной обвел его вокруг пальца.