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КРАЖА ЛИЧНОСТИ ⟩ Пасынок обвел отчима-инвалида вокруг пальца: попросил стать поручителем, чтобы сделать жене грудь, но теперь...

Limon.ee
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Эро.
Эро. Фото: Kuvatõmmis saatest

«А потом он спросил, не могли бы вы прийти в качестве поручителя. Потому что ему нужно было получить в MediCredit кредит, чтобы сделать жене грудь, а для этого ему нужен был поручитель», - делится в программе Pealtnägija на ETV Эро своими переживаниями по поводу того, как сын его бывшей супруги втянул его в долги. «В этом плане, если он сам был готов пойти на такие вещи...» - говорит пасынок Роланд Клотс. Об этом пишет Elu24.

«Он был просто помощником в нашем бизнесе. И он был молодцом, всегда помогал, старался. Старался помочь и маме, и мне, это было очень мило», - рассказывает Эро в программе ETV Pealtnägija о том, как сын ее бывшей возлюбленной обвел его вокруг пальца.

Пасынок Роландс обратился к Эро за помощью, в частности, ему нужно было поручительство для операции на грудь его партнерши. «И тогда он попросил, могу ли я выступить в качестве поручителя. Поскольку ему нужно было сделать грудь жене, он хотел взять кредит в MediCredit, но ему нужен был поручитель», - объяснил Эро, который является инвалидом и живет на государственном обеспечении.

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