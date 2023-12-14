У актрисы Лужиной случился сердечный приступ

По информации канала, у артистки начались перепады давления, стало трудно дышать, а в груди появилась давящая боль. Родные вызвали ей скорую. Приехавшие врачи диагностировали у Ларисы Лужиной нарушение сердечного ритма и оказали срочную помощь. Медикам удалось стабилизировать состояние звёздной пациентки. После улучшения состояния Лужину хотели госпитализировать, но она отказалась.

Сама актриса позже рассказала, что чувствует себя «более-менее» хорошо и находится в госпитале Вишневского.

За свою карьеру народная артистка РСФСР исполнила роли более чем в 60 фильмах и сериалах. Одна из наиболее известных картин с её участием - художественный фильм «Вертикаль», где она сыграла с легендарным поэтом, автором песен и актёром Владимиром Высоцким.