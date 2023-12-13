СМОТРИ ⟩ Праздничное утро эстонской модели началось без электричества: оборванные провода я, конечно, не трогала

«В этом году я осознала, как хочу провести следующий год своей жизни и, конечно, с кем», - пишет именинница Анни Рахула в своем посте в социальной сети. Однако ей пришлось начать новый год своей жизни без электричества, так как из-за сильной грозы дерево упало на линии электропередач, пишет Elu24.