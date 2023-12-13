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СМОТРИ ⟩ Праздничное утро эстонской модели началось без электричества: оборванные провода я, конечно, не трогала

Limon.ee
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Томи и Анни Рахула.
Томи и Анни Рахула. Фото: Taavi Sepp

«В этом году я осознала, как хочу провести следующий год своей жизни и, конечно, с кем», - пишет именинница Анни Рахула в своем посте в социальной сети. Однако ей пришлось начать новый год своей жизни без электричества, так как из-за сильной грозы дерево упало на линии электропередач, пишет Elu24.

«Доброе утро! Конечно же, оборванные провода я не трогала!» - написала Анни Рахула в социальной сети. Она добавила, что ей пришло сообщение от Elektrilevi о том, что электричество восстановлено, но это оказалось не так.

«Какой день рождения… У нас дома нет электричества, мы живем в так называемом замещающем доме, а в остальном все на высшем уровне», - Рахула остается позитивной и полностью радуется дню рождения.

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