ГОРОСКОП НА 14 ДЕКАБРЯ ⟩ Для Близнецов день будет напряженным и довольно неприятным, а Львы будут решительны и ни минуты не потеряют зря

Скорпион

В этот день произойдет немало событий, несущих приятные эмоции и поднимающих настроение. Возможны подарки, удачные покупки, а также незапланированные визиты людей, которые вам дороги. Не стоит откладывать встречи с друзьями, отказываться от приглашений на вечеринки и праздники – непринужденная беседа в приятной компании наверняка поднимет вам настроение, позволит забыть о проблемах. Вы правильно распоряжаетесь своим временем, а потому многое успеваете; и простые, и сложные дела даются одинаково легко, решение даже самых сложных вопросов не требует значительных усилий. Сегодня ваш жизненный потенциал высок, переутомления можно не опасаться.

Стрелец

Недоразумения и проблемы, увы, не исключены, хотя влияние позитивных тенденций достаточно сильно. Вы склонны видеть ситуацию в мрачном свете, преувеличивать значение существующих трудностей и отступать перед препятствиями, которые могли бы легко преодолеть. Разногласия, касающиеся финансовых вопросов и запланированных покупок, сделают атмосферу в семье напряженной, и разрядить ее удастся не сразу. Шумная вечеринка в большой компании вряд ли поднимет настроение, зато прогулка или экскурсия, совершенная вместе с друзьями и любимым человеком, прекрасно справится с этой задачей. Старайтесь не ждать помощи от других, поддерживайте тех, кто в этом нуждается, и относитесь с юмором к мелким недоразумениям – все это позволит приблизить перемены к лучшему

Козерог