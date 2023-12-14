Активность снижается, и в этот день не стоит ничего делать против воли: результат не оправдает затраченных усилий, а неприятных эмоций можно получить предостаточно. Взаимопонимание возможно, но даже у искренне расположенных друг к другу людей недостаточно сил для того, чтобы искать общий язык, идти на уступки. Именно поэтому общение лучше ограничить, а от запланированных встреч, как романтических, так и дружеских, не ожидать слишком многого, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 14 ДЕКАБРЯ ⟩ Для Близнецов день будет напряженным и довольно неприятным, а Львы будут решительны и ни минуты не потеряют зря
Нежелательные поездки, слишком интенсивные тренировки, физическая работа; к своему организму следует относиться бережно, ограждая его от перегрузок и испытаний на прочность. В этот день можно рассчитывать на поддержку и заботу старших родственников, однако для того, чтобы избежать конфликтов с ними, придется следовать всем полученным советам.
Овен
Некоторое снижение жизненного потенциала скажется скорее на настроении, чем на самочувствии. Вы не столь оптимистичны и энергичны, как обычно, зато склонны предаваться печали, грустным раздумьям, во всем видеть мрачную сторону. Близкие люди наверняка постараются развеселить вас, поднять настроение; будьте благодарны за это, даже если их попытки не увенчаются успехом. Благоприятным будет день с финансовой точки зрения. Имеющиеся деньги тратятся с умом, полученные подарки радуют и оказываются полезными, помощь приходит своевременно. Забота о родственниках не будет напрасной: вам удастся уберечь их от неприятностей, помочь в решении проблем.
Телец
Этот день достаточно щедр на благоприятные тенденции, и единственная сфера, где они проявятся очень незначительно – семейные отношения. Действительно, поладить с родственниками будет непросто, поскольку многие ваши поступки вызовут у них негодование, а вполне безобидные высказывания окажутся понятыми неправильно. В такой ситуации будет ошибкой доказывать свою правоту, настаивать на выяснении отношений; позвольте событиям развиваться своим чередом, перемен к лучшему долго ждать не придется. Можно успеть многое и прекрасно провести время в компании друзей и любимого человека. Вы легко вовлекаете старых и новых знакомых в свои затеи, ваши идеи приходятся им по вкусу. Можно строить долгосрочные планы, касающиеся поездок и крупных покупок.
Близнецы
День напряженный и довольно неприятный, события его вряд ли придутся вам по вкусу, да и происходящие перемены не порадуют. Не стоит идти к цели напролом; ищите изящные способы решения своих проблем, силовые методы не всегда будут приносить ожидаемые плоды. Резкие высказывания и высокие требования могут серьезно испортить отношения с друзьями и любимым человеком. Сегодня вы более обычного нуждаетесь во внимании, и потребность эта остается неудовлетворенной, что и является причиной душевного дискомфорта. Отвлечься от проблем, как надуманных, так и реальных, непросто; постарайтесь найти себе занятия не только приятные, но и полезные – созидательный труд доставит большую радость.
Рак
Прекрасный день для реализации старых планов и составления новых. Даже в сложных ситуациях вы не теряете головы, а уж с мелкими проблемами справляетесь столь легко и изящно, что окружающим остается только позавидовать. Можно рассчитывать на удачное решение финансовых и имущественных вопросов, получение информации, которая будет очень полезной. День подходит для учебы и научных исследований. Отношения с окружающими комфортны и стабильны. Влюбленные могут пожаловаться на недостаток романтики, но буря страстей – это совсем не то, что им сейчас нужно. Можно помириться с родственниками после ссоры, спокойно обсудить вопросы, которые ранее вызывали острые разногласия.
Лев
Львы решительны и ни минуты не теряют зря. День будет насыщенным и продуктивным, однако «побочным эффектом» вашей высокой жизненной активности станет переутомление, а за ним последуют раздражительность, даже агрессивность. А потому нагрузки стоит сократить, несрочные дела – отложить, а занятия, не вызывающие у вас интереса, поручить другим. Освободившееся время следует использовать для общения с друзьями, посещения вечеринок и походов по магазинам: покупки, сделанные в этот день, будут исключительно удачными. Семейные связи становятся более прочными, да и на развитие романтических отношений жаловаться не приходится. Вы принимаете верные решения, но порой слишком откровенно навязываете окружающим свою волю; ведите себя помягче, это будет полезно всем.
Дева
Не отказывайте себе в возможности хорошо отдохнуть, восстановить душевные и физические силы. Чувство долга у Дев развито очень сильно, и сегодня перед ним отступает даже инстинкт самосохранения. Однако вы сможете избежать перегрузок, если правильно расставите приоритеты и сведете к минимуму лишнюю суету. Вероятен рост напряженности в отношениях с окружающими, поскольку как близкие, так и малознакомые люди, ждут от вас безусловной поддержки и помощи; не стоит чувствовать себя виноватым, отвечая на просьбы отказом. В сфере романтических отношений ситуация тоже непроста, и сейчас нужно постараться взглянуть на нее со стороны и сделать правильные выводы. Главные источники приятных эмоций для вас – поездки, активный отдых.
Весы
В этот день дадут о себе знать как позитивные, так и негативные тенденции, и только ваше умение сохранять душевное равновесие в сложных ситуациях позволит избежать конфликтов и серьезных проблем. Близкие люди не балуют вас словами одобрения и поддержки, зато критические замечания даются им легко и оказываются весьма резкими. Вам остается лишь подать окружающим пример дружелюбия, сдержанности и тактичности, иначе ситуация обострится. Исчезают иллюзии, существовавшие в сфере романтических отношений. Порой вы еще пытаетесь обманывать других и себя, но уже осознаете, что пришло понимание истинной ситуации, а это значит, что и перемены к лучшему не за горами. Порадуют весточки от старых друзей, возможно получение подарков от родственников, живущих в других городах.
Скорпион
В этот день произойдет немало событий, несущих приятные эмоции и поднимающих настроение. Возможны подарки, удачные покупки, а также незапланированные визиты людей, которые вам дороги. Не стоит откладывать встречи с друзьями, отказываться от приглашений на вечеринки и праздники – непринужденная беседа в приятной компании наверняка поднимет вам настроение, позволит забыть о проблемах. Вы правильно распоряжаетесь своим временем, а потому многое успеваете; и простые, и сложные дела даются одинаково легко, решение даже самых сложных вопросов не требует значительных усилий. Сегодня ваш жизненный потенциал высок, переутомления можно не опасаться.
Стрелец
Недоразумения и проблемы, увы, не исключены, хотя влияние позитивных тенденций достаточно сильно. Вы склонны видеть ситуацию в мрачном свете, преувеличивать значение существующих трудностей и отступать перед препятствиями, которые могли бы легко преодолеть. Разногласия, касающиеся финансовых вопросов и запланированных покупок, сделают атмосферу в семье напряженной, и разрядить ее удастся не сразу. Шумная вечеринка в большой компании вряд ли поднимет настроение, зато прогулка или экскурсия, совершенная вместе с друзьями и любимым человеком, прекрасно справится с этой задачей. Старайтесь не ждать помощи от других, поддерживайте тех, кто в этом нуждается, и относитесь с юмором к мелким недоразумениям – все это позволит приблизить перемены к лучшему
Козерог
Торопиться не надо, но и проявлять чудеса терпения не стоит – это день, когда следует придерживаться «золотой середины», а от любых крайностей избегать. Вас ждет много дел, разнообразных и не самых приятных, однако браться за них следует лишь после того, как будут расставлены приоритеты. Близкие люди ждут от вас жертв, и порой нешуточных, однако далеко не всегда это так уж необходимо – вовремя проведя разъяснительную работу, вы и других, и себя избавите от лишних потрясений. Встреча с любимым человеком может принести больше неприятных эмоций, чем радости, если вы будете ожидать от нее слишком многого. Придется смириться с тем, что исполнение ваших желаний сегодня волнует только вас, в связи с чем и следует выбирать тактику дальнейших действий.
Водолей
День пройдет хорошо, у вас не будет поводов для беспокойства и тревоги. Общение с близкими людьми принесет радость, друзья охотно помогут в решении любых проблем. Смело стройте планы на будущее – сегодня вы не только правильно ставите цели, но и легко находите пути для их скорейшего достижения. Вероятны приятные сюрпризы, неожиданные предложения и приглашения, которые окажутся очень кстати. Настроение будет хорошим, к мелким неприятностям вы отнесетесь с юмором. Встреча с любимым человеком наверняка порадует, разногласия могут возникнуть, но будут быстро преодолены. Не скупитесь на внимание к детям – общение с ними принесет вам массу приятных эмоций
Рыбы
День принесет много хорошего, ваша задача – не проходить мимо подарков судьбы, даже если они не совсем соответствуют вашим ожиданиям. Вероятны удачные стечения обстоятельств, случайные встречи, которые многое могут изменить в жизни, удивительные совпадения. Пользуйтесь теми возможностями, которые открываются перед вами, и не откладывайте на завтра дела, которыми хочется заняться сегодня – ваша интуиция подсказывает, что по-настоящему важно и срочно. Любое мало-мальски светское мероприятие позволит вам блеснуть остроумием и обаянием, привлечь к себе внимание представителей противоположного пола, расширить круг общения. Не стоит порицать родственников, слишком активно вмешивающихся в вашу личную жизнь – их старания пойдут вам на пользу.