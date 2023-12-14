УЛИЧНЫЙ ОПРОС ⟩ «От икры не откажемся!» Жители Таллинна признались, сколько потратят на подарки и праздничный стол в этом году

Limon.ee пообщался с жителями Таллинна и выяснил, сколько денег они готовы потратить в этом году на подарки и праздничный стол. Смотрите видео!

Как оказалось, инфляция не пугает эстонцев. Праздник есть праздник, поэтому жители Эстонии готовы потратить все, но сохранить дух Рождества во всех смыслах.

Готовиться к самим праздникам Денис пока не начал, но признался, что уже «чуть-чуть денюжку отложил». «На столе будет все: красная рыбка, икра», - говорит он, добавляя, - скорее всего, что в кармане просто ничего не будет».

Сергей признался, что рост цен не повлияет на праздничное настроение в семье. «Мы так бюджетненько, символически и от души. Яхты не дарим, виллы не дарим: мы люди скромные», - сказал он.

«На праздники я уезжаю к своей старшей дочери в Англию, где сама буду подарочком», - поделилась Татьяна лайфхаком, как сэкономить на подарках в этом году.

Ольга с Виктором рассказали, что сумма, потраченная на подарки в этом году, значительно отличается от прошлогодней. «Если все вместе сложить: и стол новогодний, и подарки, то разница ощутима», - говорит Ольга.

Смотрите видео, чтобы услышать суммы, которые таллиннцы не пожалели на подарки и праздничный стол!