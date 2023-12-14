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Посылка каталась с курьером по Таллинну почти неделю: Itella дала объяснение возмущенному клиенту

Влада Лаевалинд
, репортер
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Почтовый автомат Itella Smartpost.
Почтовый автомат Itella Smartpost. Фото: Shutterstock

Каждый год в предпраздничный период почтовые фирмы перегружены. Все это знают - и клиенты, и сотрудники этих самых предприятий. Но все равно из года в год повторяется одна и та же ситуация: посылки казалось бы заказываются заранее, но в нужное время они все равно не приходят.

Такой ситуацией с нашим порталом поделился читатель Егор. Он рассказал, что был приглашен на детский день рождения, который проводился 2 декабря. «Я специально заранее заказал подарок, чтобы он наверняка успел прийти, и со спокойной душой ждал сообщения о том, что могу получить посылку», - рассказывает он.

Во вторник, 28 ноября, Егор получил СМС-сообщение о том, что его заказ, в который входило два элемента, разделен из-за того, что одна из коробок слишком большая и не помещается даже в самую большую ячейку почтового автомата. Одну коробку курьер оставил в автомате, а вторую обещали принести Егору домой, о чем также сообщили в сообщении, которое пришло уже 29 ноября.

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