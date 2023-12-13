Леониду Агутину поставили неутешительный диагноз

У 55-летнего исполнителя обнаружили так называемый блуждающий тромб, который, как известно, представляет большую опасность для жизни человека. Благо, операция оказалась своевременной, прошла она успешно. Сейчас Агутин восстанавливается и, как сообщает источник, ему всю оставшуюся жизнь предстоит принимать кроворазжижающие препараты, дабы предупредить образование новых сгустков.

«Ребята, спасибо за заботу и переживания! Приехал в больницу вчера сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прям ходить не мог. Думал, растяжение. Сделали УЗИ, обнаружили блуждающий тромб, срочно на операцию отправили. Все прошло хорошо. Лежу, наблюдаюсь. Обещают, что это ненадолго, а то я бездельничать не умею. До встречи, мои дорогие!» - делился Леонид в минувшие выходные в личном блоге.

Стоит отметить, что врачи рекомендовали певцу поберечь себя и как можно больше отдыхать, но он не послушал их и уже вовсю работает.