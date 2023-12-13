ФОТО ⟩ «Возьми в руки лопату и не ной!»: Жители Эстонии утопают в снегу

В социальных сетях жители Пылва жалуются на плохо очищенные дороги. «Дети вынуждены ходить в школу, а родители - на работу по большим сугробам», - говорит житель Пылва. «Снежинка, возьми в руки лопату и не ной!», - отвечают ему. По словам представителей муниципалитета, у снегоуборщиков очень плотный график, и людям стараются помогать как можно быстрее.
В группе Facebook «Põlva kodanik» один из жителей Пылва высказывает мнение, что из-за сильного снегопада добраться до работы и школы очень сложно и что срочно нужна помощь муниципалитета . «Вот так муниципалитет Пылва заботится о своих гражданах (налогоплательщиках). Через это детям приходится добираться до школы, а родителям - до работы», - пишет житель Пылва, делясь фотографией ситуации, с которой столкнулась.