ФОТО ⟩ «Возьми в руки лопату и не ной!»: Жители Эстонии утопают в снегу

В группе Facebook «Põlva kodanik» один из жителей Пылва высказывает мнение, что из-за сильного снегопада добраться до работы и школы очень сложно и что срочно нужна помощь муниципалитета . «Вот так муниципалитет Пылва заботится о своих гражданах (налогоплательщиках). Через это детям приходится добираться до школы, а родителям - до работы», - пишет житель Пылва, делясь фотографией ситуации, с которой столкнулась.