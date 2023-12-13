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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонские журналисты и общественные деятели попробовали зимние коктейли в баре с видом на крыши Старого города

Limon.ee
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Бар Ärkel, который находится в Старом городе Таллинна, представил зимнее коктейльное меню, в котором представлены захватывающие вкусовые открытия.

В баре, который располагается на последнем этаже здания в Старом городе, готовят самые известные в мире коктейли - от неизменной классики до фирменных коктейлей.

Сегодня его ценят за элегантную концепцию, прекрасный вид на крыши Старого города и изысканную японскую кухню. Терраса тропического  лаунжа открыта и зимой.

Эстонские журналисты и общественные деятели попробовали эксклюзивные зимние коктейли.

Смотрите галерею!

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