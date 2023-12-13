Всемирно известного писателя обвинили в изнасиловании

Во Франции начали расследование против французского писателя Фредерика Бегбедера, его обвиняют в изнасиловании, пишет Unian.
По данным журналистов Le Figaro, заявление на мужчину написали в конце июля. Женщина говорит, что провела ночь с писателем летом прошлого года. У них якобы был половой акт по обоюдному согласию, за которым последовал второй акт, который произошел, когда она спала, и на который она не давала своего согласия.
12 декабря Бегбедера взяли под стражу, было начато предварительное расследование по статье «изнасилование». Впоследствии писателя освободили, в прокуратуре заявили, что он «пользуется презумпцией невиновности» и оспаривает выдвинутые против него обвинения.
Бегбедер известен во Франции как писатель, публицист, литературный критик, редактор, сценарист, актер и режиссер.