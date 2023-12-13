Всемирно известного писателя обвинили в изнасиловании

По данным журналистов Le Figaro, заявление на мужчину написали в конце июля. Женщина говорит, что провела ночь с писателем летом прошлого года. У них якобы был половой акт по обоюдному согласию, за которым последовал второй акт, который произошел, когда она спала, и на который она не давала своего согласия.