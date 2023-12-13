ВИДЕО ⟩ «Делаешь покупки вечером и слышишь это!» Клиентов Selver удивил неожиданный хоровой концерт

На видео показано, что мужской хор исполняет хоровую песню Густава Эрнесакса Hakkame, mehed, minema перед кассами самообслуживания Selver. Многие люди останавливаются и наслаждаются прекрасным хоровым пением, а некоторые даже достают свои телефоны, чтобы запечатлеть этот момент. «Делаешь покупки в 21.15 и слышишь это!» - гласит подпись к видео.