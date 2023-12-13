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ВИДЕО ⟩ «Делаешь покупки вечером и слышишь это!» Клиентов Selver удивил неожиданный хоровой концерт

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis TikToki videost / tauriviipsi1

Вечером во вторник в магазине Selver в Пеэтри для покупателей звучал красивый мужской хор. «Это, безусловно, подняло настроение и нашим любимым покупателям, и нашим сотрудникам!» - говорит Марианн Ярвела, руководитель по связям с общественностью Selver.

 

На видео показано, что мужской хор исполняет хоровую песню Густава Эрнесакса Hakkame, mehed, minema перед кассами самообслуживания Selver. Многие люди останавливаются и наслаждаются прекрасным хоровым пением, а некоторые даже достают свои телефоны, чтобы запечатлеть этот момент. «Делаешь покупки в 21.15 и слышишь это!» - гласит подпись к видео.

«Не понял, зачем они там. Они спели свою песню и пошли по магазину», - пишет Таури, опубликовавший ролик в TikTok. «По крайней мере, бесплатный концерт!»

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