Вечером во вторник в магазине Selver в Пеэтри для покупателей звучал красивый мужской хор. «Это, безусловно, подняло настроение и нашим любимым покупателям, и нашим сотрудникам!» - говорит Марианн Ярвела, руководитель по связям с общественностью Selver.
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ВИДЕО ⟩ «Делаешь покупки вечером и слышишь это!» Клиентов Selver удивил неожиданный хоровой концерт
На видео показано, что мужской хор исполняет хоровую песню Густава Эрнесакса Hakkame, mehed, minema перед кассами самообслуживания Selver. Многие люди останавливаются и наслаждаются прекрасным хоровым пением, а некоторые даже достают свои телефоны, чтобы запечатлеть этот момент. «Делаешь покупки в 21.15 и слышишь это!» - гласит подпись к видео.