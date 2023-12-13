Самый известный в мире двойник Майкла Джексона впервые выступит в Эстонии

27 апреля 2024 года в концертном зале Alexela выступит самый известный в мире двойник поп-короля Серхио Кортес. Идеальное воплощение Майкла Джексона представит концертное шоу с танцорами и живой музыкой. В следующем году исполнится 15 лет со дня смерти Джексона.
Серхио Кортес поразительно похож на Джексона внешне, тембром голоса и движениями, которые артист оттачивал и совершенствовал на протяжении многих лет. Поклонники Джексона во всем мире считают его лучшим имитатором поп-короля. Заслуживают внимания и сценические костюмы Кортеса, копирующие самые известные выступления Джексона.
Двухчасовое шоу «Live Tribute Show: Michael Jackson» пользуется огромной популярностью во всем мире и считается самым высоким уровнем трибьюта Майкла Джексона. Серхио Кортес из Испании также лично встречался с поп-королем и, как говорят, был нанят семьей Джексона в качестве двойника, чтобы обмануть папарацци.