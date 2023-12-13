ФОТО ⟩ Был одержим ею: Тома Круза заметили в компании бывшей жены российского олигарха

61-летний голливудский актер Том Круз, похоже, нашел новую любовь. Знаменитость заметили в компании 36-летней светской львицы Эльсины Хайровой, бывшей жены российского олигарха Дмитрия Цветкова, торгующего бриллиантами, и дочери депутата Госдумы от «Единой России» Рината Хайрова, сообщает Фокус, ссылаясь на Daily Mail.
Пару заметили «ласкающейся» на вечеринке на Гросвенор-сквер в престижном лондонском районе Мейфэр.
«Они были неразлучны, явно пара. Кажется, он был одержим ею», - рассказал журналистам один из инсайдеров.
Появление девушки и культового актера немало удивило гостей. Хайрова, одетая в черное платье без бретелек с бриллиантовым бантом, позировала для фотографий с Аленой Авраменко, бывшей участницей конкурса «Мисс Европа», а затем танцевала вместе с Крузом. Том и Эльсина покинули вечеринку уже под утро, причем уехали вместе.
«Круз был очень дружелюбен - его постоянно просили сфотографироваться, и он вежливо отказывался. В конце концов диджею пришлось сделать объявление на русском языке, что мистер Круз не хочет никаких фотографий. Большую часть ночи он танцевал с госпожой Хайровой, но в какой-то момент он просто оказался посреди группы женщин», - добавил источник.
Хайрова - бывшая модель, гражданка Великобритании. Ранее она была замужем за российским магнатом Дмитрием Цветковым, с которым жила в особняке стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов в поместье Вентворт в Суррее. У пары также был дом в Лондоне стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов (почти 21 миллион евро), недвижимость в Дубае и на Кипре, а автомобили, ювелирные изделия и коллекции произведений искусства на миллионы фунтов.
Tom Cruise 'finds love with Russian socialite': Mission Impossible star, 61, is spotted canoodling with 36-year-old ex-wife of diamond-trading oligarch - who 'hid her £1m handbags during their divorce battle' - at party in London's Mayfair https://t.co/44kDGjkQhf— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 12, 2023
Их очень резкий развод попал в заголовки газет летом после того, как Хайрову обвинили в сокрытии от бывшего мужа значительных активов, в том числе коллекции сумок стоимостью в миллион фунтов стерлингов.
В 2022 году суд обязал Хайрову выплатить 117 000 фунтов стерлингов (около 136 тысяч евро), которые она задолжала компании, установившей фонтаны в ее доме в Суррее.
Всю вину светская львица свалила на мужа, который находится в «списке самых разыскиваемых Кремлем». Саму Эльсину некоторые журналисты ранее называли чуть ли ни российской шпионкой, внедрившейся в высшее британское общество.
В свою очередь Круз после развода со своей третьей женой Кэти Холмс 15 лет назад не заводил громких отношений. Правда, недавно ходили слухи, что он встречается с Шакирой, а также со своей партнершей по фильму «Миссия невыполнима» Хейли Этвелл.
Хотя американский актер хранит молчание о своей личной жизни, он всегда готов обсудить свою любовь к Британии, где, по его мнению, «все такие приятные» и «воспитанные».
«Думаю, я англофил. Я провожу много времени в Британии, и не только по работе. Мне просто нравится быть здесь», - говорил он.
В 2021 году Том посетил три громких мероприятия за один день, опубликовав фото с Гудвуда, Уимблдона и финала Евро по футболу. Он даже устроил вечеринку по случаю своего 60-летия в Котсуолдсе, пригласив Дэвида Бекхэма, Джеймса Кордена и Гордона Рамзи.
Свои отношения с Хайровой он никак не комментирует.