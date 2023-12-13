ФОТО ⟩ Был одержим ею: Тома Круза заметили в компании бывшей жены российского олигарха

Их очень резкий развод попал в заголовки газет летом после того, как Хайрову обвинили в сокрытии от бывшего мужа значительных активов, в том числе коллекции сумок стоимостью в миллион фунтов стерлингов.

В 2022 году суд обязал Хайрову выплатить 117 000 фунтов стерлингов (около 136 тысяч евро), которые она задолжала компании, установившей фонтаны в ее доме в Суррее.

Всю вину светская львица свалила на мужа, который находится в «списке самых разыскиваемых Кремлем». Саму Эльсину некоторые журналисты ранее называли чуть ли ни российской шпионкой, внедрившейся в высшее британское общество.

В свою очередь Круз после развода со своей третьей женой Кэти Холмс 15 лет назад не заводил громких отношений. Правда, недавно ходили слухи, что он встречается с Шакирой, а также со своей партнершей по фильму «Миссия невыполнима» Хейли Этвелл.

Хотя американский актер хранит молчание о своей личной жизни, он всегда готов обсудить свою любовь к Британии, где, по его мнению, «все такие приятные» и «воспитанные».

«Думаю, я англофил. Я провожу много времени в Британии, и не только по работе. Мне просто нравится быть здесь», - говорил он.

В 2021 году Том посетил три громких мероприятия за один день, опубликовав фото с Гудвуда, Уимблдона и финала Евро по футболу. Он даже устроил вечеринку по случаю своего 60-летия в Котсуолдсе, пригласив Дэвида Бекхэма, Джеймса Кордена и Гордона Рамзи.

Свои отношения с Хайровой он никак не комментирует.