«Два года мне приходилось слушать, как Марика, Кяту, Келли и Лийса постоянно катаются со своими мужьями в IKEA. В общем, в конце концов я сдалась, не выдержал и поехал!», - говорит Мартти.

Мартти и Керсти набрали полные корзины товаров. «Насколько я знаю, все эти вещи есть у нас дома, но моя жена постоянно твердила, что они красивые и дешевые. Короче говоря, старое было с радостью заменено новым», - сказал он. Мартти признает, что, действительно, новые вещи выглядят лучше. «Например, щетка для унитаза Tronnan стоила всего 2,99. Красивая и белая. Старую коричневую я с радостью выбросил», - сказал мужчина. Больше всего Мартти понрвилась полка за 59,99 евро.

«Такая милая жестяная хреновина. Быстро собирается, а когда вкручиваешь шурупы в стену, не трясется, как русский солдат под беспилотником», - размышляет Мартти и прикуривает сигарету.

Жена Мартти купила всевозможные полки, матрасы, корзины и другие вещи. «В конце мы съели несколько отличных хот-догов и стали грузиться. Я подъехал на машине к гранитным столбам - думаю, они стоят для того, чтобы простолюдины не угнали тележки, принадлежащие подданным шведского короля. Вот, гружу хлам в багажник и х**к, как треснулся коленом! Этот чертов гранитный столб с острыми углами стоял в таком дурацком месте, и прямо на уровне коленей, вообще не заметишь!»

Мартти говорит, что если бы он двигался немного быстрее, то его коленная чашечка была бы разбита. «Предупреждаю ребят из IKEA: боль в колене прошла за два дня, но, черт возьми, избавьтесь от этих столбов до Нового года. Больше я туда ни ногой».

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