ВИДЕО ⟩ Медсестра из Таллинна изумила танцем с прозрачными крыльями: зачем успешные жительницы Эстонии съехались на Мадейру?

Юлия Исакова, организатор Inspiring Women Festival: «Это фестиваль женщин, которые уже смогли громко заявить о себе, и которые могут вдохновить огромное количество женщин по всему миру».

Марина Полякова, участница Inspiring Women Festival, титулованный визажист: «Я рада, что я приняла участие в этом проекте. Я рада, что я продолжаю вдохновлять людей. А когда собирается такое большое количество талантливых женщин – это особые ощущения и впечатления».

Медсестра одной из таллиннский больниц Елена Сидоренко удивила на Мадейре танцем с прозрачными крыльями. К слову, эффектный костюм она сделала своими руками. Медработник признается, что творчество всегда было в ее жизни: «Я стала заниматься танцами, всю жизнь я вышивала, шила. Руками я могу сделать все, что возможно. В последнее время увлеклась валянием - сухим и мокрым, бисероплетением. Между сменами в больнице занимаюсь всем остальным».

Ирина Ланг, участница Inspiring Women Festival, раньше работала в сфере экспериментальной и клинической медицины, а теперь пишет книги. В день съемки нашего репортажа отметила 79 лет. «Я считаю, что женщина в любом возрасте должна участвовать в конкурсах, получать новые эмоции, впечатления. Женщина прежде всего должна любить себя, заботиться о себе, уделять себе внимание. Внешний вид очень важен, если ты красиво выглядишь, ты себя совсем по-другому чувствуешь», - говорит Ирина Ланг. Она уверена, что у каждой женщины должно быть интересное хобби: «Я написала три книги – описала историю своей семьи, своего рода».

Ольга Димитраш, участница Inspiring Women Festival, победительница конкурсов красоты: «От поездки на Мадейру остались невероятные эмоции, впечатления. Обязательно поеду в следующий раз. Этот фестиваль дает женщинам уверенность в себе и бесценный опыт. Появляется много друзей». Титулованная красавица признается, что в жизни успешной женщины тоже бывают минуты грусти. «Невозможно все время быть на позитиве. Иногда нужно и погрустить, и позлиться. Главное - уметь правильно выходить из этого состояния».