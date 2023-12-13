Пять женщин из Эстонии вернулись с Мадейры, где приняли участие в международном проекте Inspiring Women Festival. В нем участвуют красивые и успешные женщины со всего мира, которые готовы поделиться своим опытом и мотивировать других.
ВИДЕО ⟩ Медсестра из Таллинна изумила танцем с прозрачными крыльями: зачем успешные жительницы Эстонии съехались на Мадейру?
В парке Фалле высадился настоящий десант грации, женственности и красоты. Дело в том, что в здание Postimees Grupp съехались участницы Inspiring Women Festival, которые в конце ноября представляли Эстонию на Мадейре, райском острове посреди Атлантического океана. Мы решили, что тропический вечнозеленый сад в Таллинне – лучшие декорации для репортажа о фестивале, который прошел на Мадейре. Смотрите ВИДЕО!
Организаторами фестиваля стали две яркие женщины – Юлия Исакова, которая живет в Арабских Эмиратах, и общественный деятель из Эстонии Елена Варик. А символом международного проекта об успешных и состоявшихся женщинах выбрали игуану. Во первых, это животное, олицетворяющее Мадейру, где состоялся первый Inspiring Women Festival, а во-вторых, это символ наступающего года, на который организаторы уже строят грандиозные планы. Второе мероприятие решено провести в мае 2024 года во французской Ницце.
Общественный деятель, баронесса и идейный вдохновитель Inspiring Women Festival Елена Варик так уверена, что в мире есть много женщин, пример которых может послужить вдохновением для остальных, что идея организовать подобный проект пришла сама собой. «Этот проект мы начали на острове Мадейра. Очень хотелось сам остров посмотреть, да и руководство острова пошло навстречу. Они были очень рады, что на острове прошло такое красивое и красочное мероприятие, - говорит Елена Варик. - Кроме представительниц из Эстонии, на открытие нашего проекта приехали участницы из Беларуси, Финляндии и с самой Мадейры. Я думаю, что проект будет расти, и вскоре на нем будут представлены и другие страны тоже».
Юлия Исакова, организатор Inspiring Women Festival: «Это фестиваль женщин, которые уже смогли громко заявить о себе, и которые могут вдохновить огромное количество женщин по всему миру».
Марина Полякова, участница Inspiring Women Festival, титулованный визажист: «Я рада, что я приняла участие в этом проекте. Я рада, что я продолжаю вдохновлять людей. А когда собирается такое большое количество талантливых женщин – это особые ощущения и впечатления».
Медсестра одной из таллиннский больниц Елена Сидоренко удивила на Мадейре танцем с прозрачными крыльями. К слову, эффектный костюм она сделала своими руками. Медработник признается, что творчество всегда было в ее жизни: «Я стала заниматься танцами, всю жизнь я вышивала, шила. Руками я могу сделать все, что возможно. В последнее время увлеклась валянием - сухим и мокрым, бисероплетением. Между сменами в больнице занимаюсь всем остальным».
Ирина Ланг, участница Inspiring Women Festival, раньше работала в сфере экспериментальной и клинической медицины, а теперь пишет книги. В день съемки нашего репортажа отметила 79 лет. «Я считаю, что женщина в любом возрасте должна участвовать в конкурсах, получать новые эмоции, впечатления. Женщина прежде всего должна любить себя, заботиться о себе, уделять себе внимание. Внешний вид очень важен, если ты красиво выглядишь, ты себя совсем по-другому чувствуешь», - говорит Ирина Ланг. Она уверена, что у каждой женщины должно быть интересное хобби: «Я написала три книги – описала историю своей семьи, своего рода».
Ольга Димитраш, участница Inspiring Women Festival, победительница конкурсов красоты: «От поездки на Мадейру остались невероятные эмоции, впечатления. Обязательно поеду в следующий раз. Этот фестиваль дает женщинам уверенность в себе и бесценный опыт. Появляется много друзей». Титулованная красавица признается, что в жизни успешной женщины тоже бывают минуты грусти. «Невозможно все время быть на позитиве. Иногда нужно и погрустить, и позлиться. Главное - уметь правильно выходить из этого состояния».