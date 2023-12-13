Звезда молодежных комедий 00-х Хилари Дафф беременна в четвертый раз

Хилари Дафф ждет четвертого ребенка. Об этом она рассказала в Instagram. Она поделилась рождественской открыткой, на которой позирует с мужем Мэттью Комой, их пятилетней дочерью Мэй, двухлетней Бэнкс и 11-летним сыном Лукой от бывшего мужа Майка Комри.
«Вот и тихие ночи, - написала она под постом. - Сюрприз-сюрприз! Пристегивайтесь, мы добавим еще одного к этой сумасшедшей компании».
В комментариях звезду поздравили поклонники и друзья, в том числе Айрленд Болдуин и Эль Фаннинг.
Хилари Дафф и Мэттью Кома встречались с 2016 года, в 2019 году они поженились.
В недавнем интервью актриса рассказывала об отношении к своему телу после рождения троих детей. «Я горжусь своим телом. Я горжусь тем, что оно подарило мне троих детей. Я достигла умиротворения благодаря изменениям, которые претерпело мое тело», - призналась она.