ФОТОКОНКУРС ⟩ Смотрите, как жители Эстонии нарядили свои елки: покажите и вы свою!

Бессменный организатор ежегодного «Бала цветов», флорист и, как ее еще называют, Цветочная фея - Татьяна Тридворнова - уверена, что нельзя ограничивать свою фантазию. Пусть ваша елка будет неповторимой! Пусть у нее будет свой стиль, шарм и характер.

«Главное в украшении елки - концепт, - говорит Татьяна Тридворнова. - Если вы музыкант - может быть, вы сделаете музыкальную композицию, и ваша елка будет с нотами, если вы обладатель какой-то технической профессии - может, вы украсите елку какими-то запчастями. Мне кажется, что самое главное - это персонализация. А если у вас хранятся какие-то старые игрушки - скажите, что вы любитель каких-то винтажных историй. Мы приготовили подарки и сюрпризы, поэтому смело присылайте фотографии своих елок». Праздничную елку в доме Татьяны Тридворновой можете увидеть ЗДЕСЬ!

ВНИМАНИЕ! Цветочная фея Татьяна Тридворнова и портал Limon.ee объявляют конкурс на самую оригинальную новогоднюю елку!

Главное условие - елку должны украсить вы сами, своими руками. Конечно же, на помощь можно призывать родных и близких. Никаких других ограничений нет, фантазируйте на здоровье. Сопроводите фотографию маленьким описанием того, как и чем вы украшали праздничное дерево.

Фотографии своей елочки присылайте к нам в редакцию до 26 декабря на адрес электронной почты: info@limon.ee

В теме письма укажите «Yolki». Лучшие фотографии мы опубликуем на нашем портале, а автора наиболее понравившейся Татьяне Тридворновой новогодней елки она лично наградит в редакции Postimees Grupp (Tartu mnt 80).

Главный приз: Индивидуальный мастер-класс на двоих от именитого дизайнера-флориста Татьяны Тридворновой.

А обладатели еще двух новогодних елочек, которые приглянутся организатором конкурса, получат специальные новогодние подарки от Chateux Chamteloup Cremant De Loire Brut и подарочки от оргкомитета Таллиннского Бала цветов.

Мы ждем фотографии ваших елок! Удачи и праздничного настроения! Давайте создавать его вместе!