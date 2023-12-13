ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ Вознаграждение 750 евро: хозяйка уже два месяца ищет пропавшего кота

«26 декабря исполнится два месяца с тех пор, как мой любимый кот не вернулся домой», - говорит хозяйка Эве, которая не теряет надежды найти своего питомца. «Он бесценен, и я готова заплатить большое вознаграждение тому, кто поможет ему вернуться домой», - добавляет она.
Эве, живущая в Метсакюла близ Каркси-Нуйа, сделала все возможное, чтобы найти своего кота Бонго. Она разместила фотографии кота на столбах, дала объявление в местной газете и на радио Elmar, а также поделилась информацией в социальных сетях. Совсем недавно она написала в группе Märgatud Viljandis:
«ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 750 ЕВРО! Пропал любимый кот... Всех, кто его заметит, прошу немедленно позвонить мне по телефону 5852 8860. Кота зовут Бонго (чипирован). Если есть возможность, пожалуйста, сфотографируйте его и пришлите мне - черно-белые коты для многих людей выглядят очень похоже. Обещаю вознаграждение! Я с нетерпением жду возможности забрать его домой. Пожалуйста, поделитесь публикацией. NB! Мы живем в пяти километрах от Каркси-Нуйа. Кошки могут уходить довольно далеко от дома».
«Бонго иногда выходил на улицу, но каждый вечер приходил домой. На улице он проводил совсем немного времени. Наверняка многие думают, что его могло утащить какое-то дикое животное, но я так не думаю. Я искала его сразу после исчезновения и не нашла никаких следов борьбы. Может быть, его спугнуло какое-то дикое животное, и он куда-то убежал», - говорит Эве. «Я очень люблю своих животных и готова заплатить 750 евро, чтобы кто-то помог Бонго вернуться домой. Мой кот бесценен», - говорит она, добавляя, что сначала вознаграждение должно было быть меньше, но со временем она увеличила сумму.
Бонго будет не хватать не только его хозяйке, но и его сестре-кошке. «Они двухлетние коты из приюта», - говорит хозяйка, которая надеется, что Бонго скоро вернется домой.
Если у вас есть какая-либо информация о Бонго, пожалуйста, позвоните по телефону 5852 8860.