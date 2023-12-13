ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ Вознаграждение 750 евро: хозяйка уже два месяца ищет пропавшего кота

Эве, живущая в Метсакюла близ Каркси-Нуйа, сделала все возможное, чтобы найти своего кота Бонго. Она разместила фотографии кота на столбах, дала объявление в местной газете и на радио Elmar, а также поделилась информацией в социальных сетях. Совсем недавно она написала в группе Märgatud Viljandis:

«ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 750 ЕВРО! Пропал любимый кот... Всех, кто его заметит, прошу немедленно позвонить мне по телефону 5852 8860. Кота зовут Бонго (чипирован). Если есть возможность, пожалуйста, сфотографируйте его и пришлите мне - черно-белые коты для многих людей выглядят очень похоже. Обещаю вознаграждение! Я с нетерпением жду возможности забрать его домой. Пожалуйста, поделитесь публикацией. NB! Мы живем в пяти километрах от Каркси-Нуйа. Кошки могут уходить довольно далеко от дома».

Бонго. Фото: Erakogu

«Бонго иногда выходил на улицу, но каждый вечер приходил домой. На улице он проводил совсем немного времени. Наверняка многие думают, что его могло утащить какое-то дикое животное, но я так не думаю. Я искала его сразу после исчезновения и не нашла никаких следов борьбы. Может быть, его спугнуло какое-то дикое животное, и он куда-то убежал», - говорит Эве. «Я очень люблю своих животных и готова заплатить 750 евро, чтобы кто-то помог Бонго вернуться домой. Мой кот бесценен», - говорит она, добавляя, что сначала вознаграждение должно было быть меньше, но со временем она увеличила сумму.

Бонго будет не хватать не только его хозяйке, но и его сестре-кошке. «Они двухлетние коты из приюта», - говорит хозяйка, которая надеется, что Бонго скоро вернется домой.

Бонго с сестрой. Фото: Erakogu

Если у вас есть какая-либо информация о Бонго, пожалуйста, позвоните по телефону 5852 8860.