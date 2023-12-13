Пластический хирург из США рассказал об одном из любимых занятий жителей Эстонии, которое, по его словам, уменьшает морщины и помогает всем выглядеть моложе.
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Одно из любимых занятий жителей Эстонии замедляет старение: наверняка каждый хоть раз это делал
Пластический хирург из Беверли-Хиллз, США, доктор Фарьян Джалалабади часто делится в социальных сетях советами о том, как остановить естественный процесс старения и выглядеть молодо в любом возрасте. Недавно он поделился одним советом по замедлению старения, который идеально подходит для жителей Эстонии.