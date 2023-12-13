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Одно из любимых занятий жителей Эстонии замедляет старение: наверняка каждый хоть раз это делал

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Фото: Shutterstock

Пластический хирург из США рассказал об одном из любимых занятий жителей Эстонии, которое, по его словам, уменьшает морщины и помогает всем выглядеть моложе.

Пластический хирург из Беверли-Хиллз, США, доктор Фарьян Джалалабади часто делится в социальных сетях советами о том, как остановить естественный процесс старения и выглядеть молодо в любом возрасте. Недавно он поделился одним советом по замедлению старения, который идеально подходит для жителей Эстонии.

В видеоролике, опубликованном в TikTok, мужчина рассказал, что одна из самых эффективных вещей, которые можно сделать, чтобы остановить старение, - это посещение сауны. Косметический хирург поделился, что посещение сауны помогает организму вырабатывать больше коллагена, а потоотделение очищает кожу. Мужчина также объяснил, что пребывание в горячей сауне улучшает работу сердца и кровообращение, что, в свою очередь, поддерживает гладкость кожи.

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