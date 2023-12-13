Одно из любимых занятий жителей Эстонии замедляет старение: наверняка каждый хоть раз это делал

Пластический хирург из Беверли-Хиллз, США, доктор Фарьян Джалалабади часто делится в социальных сетях советами о том, как остановить естественный процесс старения и выглядеть молодо в любом возрасте. Недавно он поделился одним советом по замедлению старения, который идеально подходит для жителей Эстонии.

В видеоролике, опубликованном в TikTok, мужчина рассказал, что одна из самых эффективных вещей, которые можно сделать, чтобы остановить старение, - это посещение сауны. Косметический хирург поделился, что посещение сауны помогает организму вырабатывать больше коллагена, а потоотделение очищает кожу. Мужчина также объяснил, что пребывание в горячей сауне улучшает работу сердца и кровообращение, что, в свою очередь, поддерживает гладкость кожи.