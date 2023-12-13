Пирог из Латвии вошел в ТОП-5 худших блюд мира

Древний латышский пирог скландраусис, который традиционно пекут в Курземе чуть ли не с XVI века, почему-то не понравился гурманам, обитающим на TasteAtlas. Они отвели ему 4-е место в мировом антирейтинге, в котором фигурирует сотня блюд. Это тесто из пресной ржаной муки на простокваше в форме корзинки плюс начинка в разных вариациях - из картофеля и моркови, творога и т. п. А сверху - тмин или корица.

Соседи у скландраусиса более экзотичные. На первом месте - национальное ирландское блюдо хакарл. Это вяленая акула длительной выдержки неоднозначного вкуса и запаха.

На втором месте иерусалимский кугель. Это пикантная запеканка, приготовленная из тонкой вареной лапши, покрытой карамелизированным сахаром.

Третье место на пьедестале у рамен-бургера, в котором вместо булочек - лапша.

Пятое место занимает чапалеле - чилийский хлеб, приготовленный всего из двух основных ингредиентов - картофеля и муки.

Участники из сопредельных стран в антирейтинге на гораздо более низких позициях.

Российский рыбный салат индигирка, который в ходу в Якутии, находится на 31-м месте. Он состоит из нарезанной кубиками замороженной рыбы, смешанной с луком, маслом, солью и перцем. А русский холодец - на 67-м. Эстонцев и литовцев в рейтинге нет. Зато немало специфических блюд из Северных стран.

Рейтинги продуктов TasteAtlas формирует аудитория этого ресурса на основании оценок пользователей. Рейтинг «100 худших продуктов питания в мире» основан на 265 170 оценках, признанных системой легитимными. Чтобы результаты были объективными, TasteAtlas использует сложный механизм, позволяющий отсеять ботов и гастропатриотов.