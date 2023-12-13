Скандал во французской школе: учеников оскорбила обнаженная богиня и нимфы

Министр образования Франции посетил школу имени Жака Картье около Парижа, где уже несколько дней продолжается скандал из-за демонстрации во время уроков классической картины с изображением обнаженного женского тела.
Учительница показала на уроке французского языка картину итальянского художника Джузеппе Чезари «Диана и Актеон», на которой девственная богиня охоты, так же, как и сопровождающие ее нимфы, изображены обнаженными. У европейских художников XVII века подобная практика была общепринятой.
В картине используется мифологический сюжет из поэмы Овидия «Метаморфозы», согласно которому охотник Актеон застал врасплох купающуюся Диану, за что и был превращен ею в оленя. Затем он погиб от зубов своих собственных гончих псов. Сама картина хранится в Лувре.
Несколько учеников первого класса старшей школы от картины отвернулись и заявили, что она оскорбила их чувства, сообщила агентству AFP представитель профсоюза учителей Софи Венетите. По ее словам, некоторые ученики также обвинили учительницу в том, что она делала расистские и исламофобские заявления.
На следующий день один из родителей пожаловался директору школы, что его сыну не дали выразить свое мнение во время обсуждения в классе. По данным СМИ, имя учительницы также появилось в соцсетях в сопровождении сообщений о том, что она якобы оскорбляла мусульман.
В понедельник обеспокоенные за свою безопасность учителя отказались выходить на работу, и в школу отправился министр образования Франции Габриэль Атталь.
Венетите считает, что инцидент в школе напоминает об убийстве Самюэля Пати - учителя еще одной школы в пригороде Парижа, который в 2020 году был обезглавлен уроженцем Чечни Абдулаком Анзоровым, после того как показал школьникам карикатуру на пророка Мухаммеда.
А два месяца назад другой учитель, Доминик Бернар был зарезан на детской площадке своей школы в Аррасе на севере Франции.
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Министр образования Франции сообщил СМИ, что к ученикам будут применены дисциплинарные меры и что учителя пользуются полной его поддержкой.
Кроме того, Атталь пообещал, что в школу также будет направлена специальная группа, которая будет следить за тем, чтобы и учителя, и ученики придерживалась «ценностей республики».
Одной из основ французской демократии является разделение религиозных установок и государственных структур.
12 декабря занятия в школе возобновились, но некоторые учителя по-прежнему отказываются вести занятия, считая, что вся история с картиной является свидетельством отсутствия дисциплины среди учеников.
Судя по всему, атмосфера в школе была напряженной с начала семестра в сентябре. Чиновники от образования говорят, что родители учеников неоднократно жаловались и на сам учебный процесс, и на меры, применяемые школой для поддержания дисциплины.
Венетите напоминает, что Пати, учитель географии и истории, был убит после того, как показал классу карикатуры на пророка Мухаммеда и очень искаженные рассказы об этом уроке распространились по соцсетям.
«Нам прекрасно известно, — сказала Венетите в интервью французской телекомпании BFM TV, — что это может привести к трагедии. Мы видели подобный пример в убийстве Сэмюэля Пати. Наши коллеги чувствуют угрозу».
На прошлой неделе шестеро подростков были осуждены за участие в убийстве Пати. Пятеро из них признаны виновными в том, что указали на преподавателя его убийце в обмен на вознаграждение.
Суд квалифицировал это как участие в преступном сговоре с целью совершения насилия при отягчающих обстоятельствах
Шестая участница процесса оговорила учителя перед своими родителями, чтобы объяснить свое отстранение от занятий. Это привело к тому, что имя Самюэля Пати появилось в социальных сетях.