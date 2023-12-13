Скандал во французской школе: учеников оскорбила обнаженная богиня и нимфы

А два месяца назад другой учитель, Доминик Бернар был зарезан на детской площадке своей школы в Аррасе на севере Франции.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Министр образования Франции сообщил СМИ, что к ученикам будут применены дисциплинарные меры и что учителя пользуются полной его поддержкой.

Кроме того, Атталь пообещал, что в школу также будет направлена специальная группа, которая будет следить за тем, чтобы и учителя, и ученики придерживалась «ценностей республики».

Одной из основ французской демократии является разделение религиозных установок и государственных структур.

12 декабря занятия в школе возобновились, но некоторые учителя по-прежнему отказываются вести занятия, считая, что вся история с картиной является свидетельством отсутствия дисциплины среди учеников.

Убийство учителя в Аррасе произошло всего два месяца назад Фото: AFP

Судя по всему, атмосфера в школе была напряженной с начала семестра в сентябре. Чиновники от образования говорят, что родители учеников неоднократно жаловались и на сам учебный процесс, и на меры, применяемые школой для поддержания дисциплины.

Венетите напоминает, что Пати, учитель географии и истории, был убит после того, как показал классу карикатуры на пророка Мухаммеда и очень искаженные рассказы об этом уроке распространились по соцсетям.

«Нам прекрасно известно, — сказала Венетите в интервью французской телекомпании BFM TV, — что это может привести к трагедии. Мы видели подобный пример в убийстве Сэмюэля Пати. Наши коллеги чувствуют угрозу».

Портрет Самюэля Пати в школе, где он преподавал Фото: Reuters

На прошлой неделе шестеро подростков были осуждены за участие в убийстве Пати. Пятеро из них признаны виновными в том, что указали на преподавателя его убийце в обмен на вознаграждение.

Суд квалифицировал это как участие в преступном сговоре с целью совершения насилия при отягчающих обстоятельствах

Шестая участница процесса оговорила учителя перед своими родителями, чтобы объяснить свое отстранение от занятий. Это привело к тому, что имя Самюэля Пати появилось в социальных сетях.