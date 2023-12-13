«Не каждый может похвастаться тем, что его переводили в странах Балтии»: Александр Васильев поделился радостной новостью

Книга «Красота в изгнании» была выпущена Александром Васильевым более 25 лет назад и принесла ему мировую славу. Она была переведена на английский язык и вышла в 2000 году в Нью-Йорке:

«Находится сейчас в библиотеках всех колледжей и университетов, которые занимаются культурными вопросами моды российской эмиграции... Всего переизданий было 17. И она была переведена на латышский язык. Она издана по-латышски. Это удивительно».

«Не каждый может похвастаться тем, что его переводили в странах Балтии», - заметил историк моды, учитывая, что он русский автор.

Васильев считает, что повлияло то, что он с 1982 года живет во Франции.

Историк и телеведущий подчеркнул, что программа «Модный приговор», которую он когда-то вел на Первом канале, себя изжила. Во время съемок у него был очень плотный график. Он не мог толком уехать. Васильев считает, что он повлиял на зрительниц:

«Да, я производил улучшайзинг. Это так. Думаю, что это очень сильно повлияло, потому что женщины в целом в России стали одеваться лучше. Они не так крикливы на улице, они не выглядят такими бросающимися в глаза. Вы сами их видите. Потому что не вся Рига, но часть Риги и уж точно большая часть Юрмалы полна россиянами. И несмотря на то, что и здесь есть санкции, что из-за языка им не стоит здесь жить, но пока еще не выслали».

Видео: Интервью с Александром Васильевым