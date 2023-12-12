РАЗВЕРНЕТ ЖИЗНЬ НА 180 ⟩ Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака дикую новогоднюю ночь

Астролог, писатель и публицист Павел Глоба предрек двум представителям зодиакального года экстремально счастливую новогоднюю ночь. С 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в жизни двух представителей зодиакальных созвездий произойдет нечто, что перевернет их жизнь с ног на голову.
Скорпион
Представители водного знака в новогоднюю ночь откроют свое сердце для новых отношений. Сейчас Скорпионы либо одиноки, либо рядом с партнером, который их не ценит. Специалист по звездам рекомендует представителям знака ни в коем случае не сидеть одним дома. Новая компания приведет Скорпионов в счастливую жизнь.
Лев
Представители огненного знака в новогоднюю ночь обретут долгожданное знакомство. Новый человек в жизни Львов откроет им многообещающие перспективы. Астролог с мировым именем считает, что новым знакомым окажется пожилой влиятельный мужчина, который поможет Льву построить умопомрачительную карьеру.