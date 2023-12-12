РАЗВЕРНЕТ ЖИЗНЬ НА 180 ⟩ Павел Глоба предрек двум знакам Зодиака дикую новогоднюю ночь

Представители водного знака в новогоднюю ночь откроют свое сердце для новых отношений. Сейчас Скорпионы либо одиноки, либо рядом с партнером, который их не ценит. Специалист по звездам рекомендует представителям знака ни в коем случае не сидеть одним дома. Новая компания приведет Скорпионов в счастливую жизнь.