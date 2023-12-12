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НЕ МИЛЛИОНЕР? ⟩ Молодой эстонец, мечтавший о карьере модели, оказался втянут в криптовалютную аферу

Хевели Туйск
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23-летний Стивен.
23-летний Стивен. Фото: Kuvatõmmis Kanal 2 videost.

В понедельник в передаче Kuuuurija 23-летний Стивен рассказал о том, как он попробовал себя в качестве модели, но в итоге стал жертвой кражи личности. «Я бы хотел помочь разоблачить международную криминальную организацию», - говорит молодой человек, который желает исправить последствия своей ошибки.

 

«Я хотел бы немного представиться. Я живу в Дубае, являюсь владельцем крупной компании, уже несколько лет занимаюсь криптовалютой и хочу пригласить вас присоединиться ко мне», - говорит Стивен в YouTube и других социальных сетях, однако теперь признает, что это все неправда.

На самом деле молодой человек не ведет роскошную жизнь миллионера в Дубае, а работает в сфере графического дизайна у себя на родине и получает доход ниже среднего по Эстонии. «Я искал подработку и набрал в гугле «вакансии актера без опыта работы», и примерно через полтора часа наткнулся на сайт Digital Advert, где мне предложили работу в рекламе в Дубае», - рассказывает Стивен, объясняя, как он попался на удочку мошенников.

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