НЕ МИЛЛИОНЕР? ⟩ Молодой эстонец, мечтавший о карьере модели, оказался втянут в криптовалютную аферу

В понедельник в передаче Kuuuurija 23-летний Стивен рассказал о том, как он попробовал себя в качестве модели, но в итоге стал жертвой кражи личности. «Я бы хотел помочь разоблачить международную криминальную организацию», - говорит молодой человек, который желает исправить последствия своей ошибки.
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«Я хотел бы немного представиться. Я живу в Дубае, являюсь владельцем крупной компании, уже несколько лет занимаюсь криптовалютой и хочу пригласить вас присоединиться ко мне», - говорит Стивен в YouTube и других социальных сетях, однако теперь признает, что это все неправда.