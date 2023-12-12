СМОТРИ ⟩ Украинский блогер с самыми большими скулами в мире сделала еще одну пластическую операцию, ошеломив результатом

Хирургическое вмешательство звезде Сети сделали в Стамбуле, Турция. Свое тело знаменитость доверяет местным врачам с 2020 года. На этот раз Анастасия прибегла к глютеопластике.

Блогеру в ягодицы вставили силиконовые импланты объемом 655 мл. Раньше Покрещук уже делала глютеопластику. Однако тогда импланты были гораздо меньше. Сейчас же у блогера в ягодицах жесткий силикон, который вырезали специально под ее фигуру.

«Понятно, что большие - 655 мл. Я сначала хотела 500 мл, но было 360 мл, потому что ткань должна растянуться. Потом посмотрела на девушек, у которых 600 мл, и мне вставили 655 мл. Это уникальный имплант - жесткий силикон. Его можно вырезать под твое тело, оно еще все вырезалось под меня, потому что я слишком худая», - объяснила блогер.

Также Покрещук уже похвасталась результатом. Как уверяет блогер, теперь у нее более женственные и округлые ягодицы, словно она только что вышла из спортзала. «Ягодицы более женственные, более округлые и больше выпирают», - прокомментировала Покрещук.

Между тем мнения пользователей в комментариях разделились. Одни поддержали Покрещук, а другие раскритиковали, мол, это уже слишком.