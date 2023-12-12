БУДТО ПРОКЛЯЛИ ⟩ Глоба назвала знак Зодиака, которому будет катастрофически не вести в декабре

Известный астролог Тамара Глоба в астрологическом прогнозе на декабрь выделила один знак Зодиака. Но изменения в его жизни станут далеко не позитивными. Их ждут тяжелые испытания. Стагнация придет во все сферы жизни.
К сожалению, в декабре все, что радовало Льва, застынет на месте. Множество планов могут пойти по наклонной. Астролог рекомендует представителям знака тщательнее посмотреть на свое окружение, оценить тех, кто рядом. Зачастую предают самые близкие. Также следите за своим имуществом, возможны кражи.
Здоровье тоже может подкачать, обязательно запаситесь лекарствами от простуды и гриппа. И перестаньте зависеть от оценки окружающих, вечные думствования о чужом мнении серьезно портят вашу самооценку и эмоциональное состояние.