БУДТО ПРОКЛЯЛИ ⟩ Глоба назвала знак Зодиака, которому будет катастрофически не вести в декабре

К сожалению, в декабре все, что радовало Льва, застынет на месте. Множество планов могут пойти по наклонной. Астролог рекомендует представителям знака тщательнее посмотреть на свое окружение, оценить тех, кто рядом. Зачастую предают самые близкие. Также следите за своим имуществом, возможны кражи.