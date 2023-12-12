ФОТО ⟩ «Ваша посылка будет доставлена сегодня»: аферисты пытались обмануть редакцию Limon.ee

Мошенники - неновое явление в наше время. С каждым днем они придумывают новые методы, варианты и схемы, чтобы запутать и обмануть своих жертв. От фальшивых звонков и электронных писем до финансовых мошенничеств и Интернет-скамов - мошенники неустанно работают, чтобы обхитрить нас. В этот раз мошенники нацелились на нашу редакцию.