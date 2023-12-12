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ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ «Лучше бы не видели»: туристы нашли в номере отеля секретный вход в тайные комнаты

Limon.ee
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Туристы нашли в номере отеля секретный вход в тайные комнаты. Снимок иллюстративный.
Туристы нашли в номере отеля секретный вход в тайные комнаты. Снимок иллюстративный. Фото: Penumbrafoto/Shutterstock

Туристка Диана Альберс Рамирез вместе со своим возлюбленным нашла в гостиничном номере вход в коридор с тайными комнатами. Соответствующее видео она опубликовала в социальной сети Х (бывший Twitter), пишет Фокус.

В кадре можно увидеть, как мужчина проводит видеоэкскурсию по комнате, показывает большую кровать, затем заходит в ванную комнату и, наконец, демонстрирует шкаф для одежды.

В какой-то момент он достает пластиковую карточку и открывает панель сзади. Перед ним открывается длинный коридор в ужасном состоянии с различными подсобными помещениями.

Этот ролик стал вирусным, собрав около 33 миллионов просмотров и более сотни тысяч лайков.

«Это промах подрядчиков, которые занимались ремонтом. Они просто отгородили уродливые стены, оставив доступ для ремонта в будущем», «Как только я увидел тайные двери за еще одной, то сразу захотелось оттуда выселиться», «Здесь даже Гарри Поттер был бы шокирован», «Лучше бы вы этого не видели», - пишут пользователи сети в комментариях.

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