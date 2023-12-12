ЖУТКОЕ ВИДЕО ⟩ «Лучше бы не видели»: туристы нашли в номере отеля секретный вход в тайные комнаты

В кадре можно увидеть, как мужчина проводит видеоэкскурсию по комнате, показывает большую кровать, затем заходит в ванную комнату и, наконец, демонстрирует шкаф для одежды.

В какой-то момент он достает пластиковую карточку и открывает панель сзади. Перед ним открывается длинный коридор в ужасном состоянии с различными подсобными помещениями.

Этот ролик стал вирусным, собрав около 33 миллионов просмотров и более сотни тысяч лайков.

Man finds something unusual in his hotel room pic.twitter.com/l3m0ZGK1od — Crazy Clips (@crazyclipsonly) December 9, 2023

«Это промах подрядчиков, которые занимались ремонтом. Они просто отгородили уродливые стены, оставив доступ для ремонта в будущем», «Как только я увидел тайные двери за еще одной, то сразу захотелось оттуда выселиться», «Здесь даже Гарри Поттер был бы шокирован», «Лучше бы вы этого не видели», - пишут пользователи сети в комментариях.