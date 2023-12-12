«Я не могу почти никуда выйти». Елена Зеленская рассказала, как и где ищет рождественские подарки мужу и детям

«Я не уверена, что мы сможем воплотить все, что мы привыкли делать на Рождество. Одна традиция сто процентов будет воплощена – это дарить подарки друг другу и, конечно, детям», – заявила Зеленская.

«Для нас это сейчас сложное задание. Потому что, как я уже говорила, я не могу почти никуда выйти, в магазин в том числе. Но, к счастью, есть интернет-магазины, и поэтому я, честно говоря, очень большую часть времени сейчас провожу скролля ленту и высматривая, что я могу приобрести из подарков. Подарки обязательно будут, но каким образом мы их друг другу подарим, я, к сожалению, сейчас не могу сказать», – призналась супруга украинского президента Владимира Зеленского.