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«Вам должно быть стыдно!» На сеть магазинов быстрой моды Zara обрушился шквал критики из-за новой кампании

Limon.ee
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Витрина магазина Zara.
Витрина магазина Zara. Фото: Juan Medina / Reuters / Scanpix

Сеть магазинов быстрой моды Zara подверглась нападкам после новой кампании, которую многие считают оскорбительной по отношению к палестинцам, пишет Elu24

 

Бойкот товарам Zara был объявлен после выхода у бренда новой кампании. На одной из неоднозначных фотографий модель держит через плечо манекен, завернутый в белую ткань. Это навело многих активистов на мысль, будто бренд быстрой моды издевается над погибшими палестинцами.

Все потому, что манекены, обернутые в белую ткань, очень похожи на погибших в Газе, которых также заворачивают в ткань этого цвета, сообщает Newsweek.

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