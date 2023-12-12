«Вам должно быть стыдно!» На сеть магазинов быстрой моды Zara обрушился шквал критики из-за новой кампании

Бойкот товарам Zara был объявлен после выхода у бренда новой кампании. На одной из неоднозначных фотографий модель держит через плечо манекен, завернутый в белую ткань. Это навело многих активистов на мысль, будто бренд быстрой моды издевается над погибшими палестинцами.