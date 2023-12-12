Обязательно попробуйте: скандинавский метод сна поможет вам лучше спать и сохранить отношения

Скандинавский метод сна довольно прост. «Он означает привычку, когда пара спит в одной постели, но у каждого свое одеяло», - объясняет нейробиолог и эксперт по здоровью Дорси Стэндиш. По ее словам, преимущества этого метода заключаются в улучшении психического здоровья, увеличении количества REM-сна и улучшении отношений. Нет необходимости бороться за одеяло, и человек не просыпается, если его партнер засыпает позже или просыпается раньше.

Стэндиш даже протестировала скандинавский метод сна со своей женой. «Поскольку у нас разные графики сна и мы часто делим постель с собакой и кошкой, мы легко можем повздорить из-за одеяла или одной из нас приходится спать в гостевой комнате, чтобы не мешать другой», - говорит она. «Разные одеяла позволяют нам спать комфортно, но при этом проводить время вместе и быть ближе друг к другу».