Приятно зимним вечером прийти после работы домой и, чтобы не напрягаться с готовкой, заказать себе горячую пиццу. Особенно хорошо, если еще и по цене одной можно получить две. Но бывает, что иногда что-то может пойти не так, и полученный продукт не порадует, а наоборот, расстроит.
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«Курьер может поскользнуться или резко затормозить»: Dodo Pizza оправдалась за внешний вид своей продукции
В социальной сети в группе Вкусно в Эстонии отзывы на рестораны появилось несколько постов, посвященных популярной сети пиццерий Dodo Pizza. В своих постах люди жаловались на качество полученной еды.