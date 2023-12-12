«Курьер может поскользнуться или резко затормозить»: Dodo Pizza оправдалась за внешний вид своей продукции

Приятно зимним вечером прийти после работы домой и, чтобы не напрягаться с готовкой, заказать себе горячую пиццу. Особенно хорошо, если еще и по цене одной можно получить две. Но бывает, что иногда что-то может пойти не так, и полученный продукт не порадует, а наоборот, расстроит.