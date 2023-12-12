Актрисе Дженнифер Энистон кончина Мэттью Перри, если верить комментариям близких источников, далась чуть ли не тяжелее всего. Ходили слухи, что после случившегося она впала в депрессию. Вдобавок Джен - практически последняя из «Друзей», кто лично прокомментировал смерть актера: вероятно, это связано с тем, как непросто было собраться с мыслями.
Дженнифер Энистон раскрыла, что общалась с Мэттью Перри в день его смерти, и вспомнила, каким он был тогда
Накануне вышло новое интервью Энистон изданию Variety, где ее спросили о Мэттью. Та призналась, что буквально в день смерти переписывалась с ним и заверила, что он был счастлив и полон желания жить. «Как он сказал, ему хотелось, чтобы его помнили. Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму. Он был счастлив - это все, что я знаю. Я буквально переписывалась с ним тем утром, забавный Мэтти. Ему не было больно. Он не боролся. Он был счастлив», - поделилась она. Актриса также раскрыла, что очень скучает по старому другу, как и коллеги по культовому сериалу.
Вдобавок Дженнифер выразила надежду, что Мэттью знал, как много он для всех значит и какую любовь к нему испытывают окружающие. И вопреки всем слухам, подчеркивает она, в определенные моменты жизни ему действительно приходилось нелегко.