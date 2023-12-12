Украинка Жанна Бадоева заменит Максима Галкина на российском шоу

Как сообщают российские СМИ, новой ведущей проекта, в котором дети показывают свои таланты, стала Жанна Бадоева, прославившаяся благодаря тревел-шоу «Орел и решка».

Стоит отметить, что Жанна Бадоева родилась в Литве, однако в раннем возрасте вместе с семьей переехала в Украину, в Киев. Здесь она строила свою карьеру и снималась в популярном шоу, которое принесло ей славу.

Однако ей этого оказалось мало, поэтому она решила податься в Россию. О полномасштабном российском вторжении она молчит. При этом Бадоева продолжает снимать там шоу, например «Жизнь других».

7 января 2023 года, на фоне вторжения России в Украину, Бадоева была внесена в санкционный список Украины лиц «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины».