«Теперь они под защитой волости», - говорит Мати, чью квартиру долгое время отказывались покидать Урве и ее сын Эрик, о которых вся Эстония узнала благодаря программе Kuuuurija. Теперь у семьи появился шанс начать новую жизнь в квартире волости. «Там тепло, чисто и есть стиральная машина», - говорит Мати, который выставил свою квартиру на продажу. Мати говорит, что не будет требовать тысячи евро, которые Урве и Эрик ему задолжали, пишет Elu24.
КВАРТИРА ПРОДАЕТСЯ ⟩ История печально известных на всю Эстонию арендаторов пришла к счастливому концу: «Теперь они под защитой волости»
Урве и Эрик жили в нескольких квартирах, которые, как они думали, они просто пытались привести в порядок. Последние несколько лет Урве и Эрик жили в квартире в деревне Эресте волости Мульги, за которую должны были платить ее владельцу Мату. Они хотели купить эту квартиру и остаться там жить. Однако в какой-то момент платежи перестали поступать на счет владельца, и бремя счетов легло на плечи Мати. «Я не обязан платить за то, что они здесь живут», - говорит Мати, который был очень терпелив с жильцами и постоянно предоставлял им новые возможности. Однако, поскольку ничего не менялось, а счета по-прежнему оставались неоплаченными, воду и электричество в конце концов отключили. Несмотря на это, в конце ноября Эрик все еще надеялся, что кто-нибудь одолжит ему денег, чтобы уменьшить долг.