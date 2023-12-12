КВАРТИРА ПРОДАЕТСЯ ⟩ История печально известных на всю Эстонию арендаторов пришла к счастливому концу: «Теперь они под защитой волости»

Урве и Эрик жили в нескольких квартирах, которые, как они думали, они просто пытались привести в порядок. Последние несколько лет Урве и Эрик жили в квартире в деревне Эресте волости Мульги, за которую должны были платить ее владельцу Мату. Они хотели купить эту квартиру и остаться там жить. Однако в какой-то момент платежи перестали поступать на счет владельца, и бремя счетов легло на плечи Мати. «Я не обязан платить за то, что они здесь живут», - говорит Мати, который был очень терпелив с жильцами и постоянно предоставлял им новые возможности. Однако, поскольку ничего не менялось, а счета по-прежнему оставались неоплаченными, воду и электричество в конце концов отключили. Несмотря на это, в конце ноября Эрик все еще надеялся, что кто-нибудь одолжит ему денег, чтобы уменьшить долг.