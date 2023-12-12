Стоматолог объяснила, почему не стоит приходить на прием голодным

Украинский стоматолог Ирина Пономаренко посоветовала пациентам обязательно есть перед тем, как идти на прием к врачу лечить зубы, пишет Гордон. Об этом она заявила в интервью проекту «Что бесит стоматолога», которое опубликовано на YouTube-канале Luki.
«Меня бесит, когда перед приемом специально не едят. Почему так делать не надо? Потому что образовывается больше слюны. Я даже осмотр нормально провести не могу, потому что все залито слюной, и я вообще ничего не вижу», – сказала эксперт.
Она добавила, что пациент не должен быть голодным и в том случае, если лечение будет проводиться с анестезией.
«Это очень важно, когда делается анестезия, чтобы пациенту не стало плохо, потому что там есть адреналин – надо что-то перекусить, поесть», – заявила Пономаренко.