В Великобритании местных жителей беспокоят радиоактивные кошки

Как пишет издание Daily Mail, местные жители раскритиковали руководителей объекта за создание угрозы для деревни Сискейл, которая находится недалеко от комплекса. Группа Radiation Free Lakeland (RAFL) утверждает, что фекалии бездомных кошек содержат следы плутония и цезия.

«Стая диких кошек выросла после того, как рабочие "Селлафилда", крупнейшего ядерного объекта в Европе, кормили их отходами и десятилетиями укрывали под теплом гигантских паровых труб», — говорится в сообщении.

Между тем, представители предприятия отвергают обвинения, однако, по данным издания, некоторым сотрудникам действительно грозили дисциплинарные меры за кормление кошек.