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«РЕБЕНОК КРИЧИТ И ПЛАЧЕТ В ИСТЕРИКЕ» ⟩ Жительница Эстонии пыталась вылечить серьезное заболевание гомеопатическими средствами

Кристийна Рейманд
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Фото: Shutterstock/kollaaž

«Ребенок кричит и плачет в истерике. Я поставила свечку с парацетамолом, после чего на 1,5 часа наступила тишина. Завтра куплю эти гомеопатические ушные капли». Пишет мама трехлетнего ребенка в социальных сетях. Полиция также знает об этом инциденте. «Если у вас больной ребенок, вы должны ему помочь используя научно обоснованные медицинские средства", - говорит Реэт Раукас, известный педиатр.

В группе Homöopaatia.ee на Facebook, насчитывающей 5 000 человек, появляются сообщения с просьбой о помощи при незначительных проблемах со здоровьем, но есть и тяжелые ситуации, когда родители детей с острыми заболеваниями пытаются вылечить своих детей с помощью псевдонауки. При этом они подвергают здоровье детей опасности.

«Пожалуйста, помогите! Мой трехлетний ребенок уже несколько дней сильно простужен, а сегодня после обеда у него начало болеть правое ухо. Я давала пульсатиллу и гепар сульфур дважды с интервалом в полчаса, но оно все равно болит», - пишет мать трехлетнего ребенка в Facebook. Позже она признается, что использовала свечу с парацетамолом. «После парацетамола была тишина в течение 1,5 часов. Потом ребенок снова начал кричать и плакать в истерике. Говорит, что ухо ай-ай-ай. Завтра куплю эти гомеопатические ушные капли».

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