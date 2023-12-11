«Ребенок кричит и плачет в истерике. Я поставила свечку с парацетамолом, после чего на 1,5 часа наступила тишина. Завтра куплю эти гомеопатические ушные капли». Пишет мама трехлетнего ребенка в социальных сетях. Полиция также знает об этом инциденте. «Если у вас больной ребенок, вы должны ему помочь используя научно обоснованные медицинские средства", - говорит Реэт Раукас, известный педиатр.
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«РЕБЕНОК КРИЧИТ И ПЛАЧЕТ В ИСТЕРИКЕ» ⟩ Жительница Эстонии пыталась вылечить серьезное заболевание гомеопатическими средствами
В группе Homöopaatia.ee на Facebook, насчитывающей 5 000 человек, появляются сообщения с просьбой о помощи при незначительных проблемах со здоровьем, но есть и тяжелые ситуации, когда родители детей с острыми заболеваниями пытаются вылечить своих детей с помощью псевдонауки. При этом они подвергают здоровье детей опасности.