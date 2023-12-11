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У МОШЕННИКОВ НОВАЯ СХЕМА? ⟩ На популярной в Эстонии торговой платформе появилась подозрительная служба поддержки

Анналийза Кёсс
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Фото: Shutterstock / kuvatõmmis / Elu24 kollaaž

«Впервые в жизни я стала жертвой мошенничества, чего никак не ожидала», - делится потерпевшая. Кайса рассказала свою историю в группе в Facebook Petturid avalikuks, о том, как она стала жертвой сомнительной схемы на известной платформе купли-продажи Yaga.

Кайса утверждает, что выставила на продажу мужские брюки на Yaga, а затем якобы получила письмо от службы поддержки Yaga о том, что кто-то оплатил товар, но заказ не прошел через систему.

Фото: Kuvatõmmis
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