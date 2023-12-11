Где живут самые счастливые люди в Европе: свежий рейтинг показал очень неожиданные результаты

Австрия, Польша и Румыния в этом году были признаны самыми счастливыми странами Европейского Союза.

В то же время, согласно новым данным ЕС, наименее счастливые люди живут в Болгарии, за ними следуют немцы, где за год уровень счастья упал больше всего, сообщает euronews.com.

Сообщается, что Болгария была единственной страной из 27 опрошенных, которая получила общий балл менее 6 из 10 возможных.

Самые богатые страны не всегда самые счастливые

Каждый год официальное статистическое агентство Евростат проводит опрос, чтобы выяснить, насколько население в каждой стране ЕС удовлетворено своей жизнью. В частности, у людей спрашивают, насколько оптимистично они настроены относительно будущего. И хотя можно предположить, что чем богаче страна, тем счастливее люди, последние данные свидетельствуют, что это далеко не всегда так.

Например, несмотря на то, что Германия имеет одну из самых сильных экономик среди 27 стран ЕС, показатели уровня счастья здесь ошеломляют. Так, если в 2021 году немцы набрали 7,1 балл из 10, то последние данные показывают падение до 6,5 баллов.

Эти данные подтверждает и Институт Рейнгольда в немецком Кельне, последнее исследование которого выявило, что у немцев значительно повысился уровень тревоги и замкнутости из-за экономической стагнации, войны в Украине, беспрецедентного роста иммиграции и относительно непопулярного правительства.