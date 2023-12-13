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ТАЛЛИНН – СТОКГОЛЬМ ⟩ Спеть и станцевать с легендарной ABBA может каждый, стоит лишь набраться смелости

Светлана Карабут Константин Седнев
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Фото: Konstantin Sednev

Музей группы ABBA находится в центре Стокгольма. Понятно, что это место паломничества фанатов легендарного квартета со всего мира, но и тем, кто совершенно таковым себя не считает, будет увлекательно попасть в эту интерактивную музыкальную вселенную. Смотрите большую галерею!

Многие жители Эстонии то и дело путешествуют в Стокгольм, но не каждый знает, что посетить музей группы ABBA будет интересно даже тем, кто никогда не был фанатом группы. Оказавшись в супермодном пространстве, взрослые увлекаются интерактивными экспозициями настолько, что начинают веселиться как дети, чего уж говорить о маленьких посетителях.

ABBA The Museum!
ABBA The Museum! Фото: Konstantin Sednev

Музей спрятан под землей, и, спускаясь по длинным лестницам, каждый посетитель может на время почувствовать себя пятым членом группы ABBA. В одном из залов на сцене появляется голограмма участников квартета в полный рост. Здесь же на сцене установлен микрофон, и, набравшись смелости, при помощи современных технологий можно спеть и станцевать вместе с легендой. Разумеется, это один самых популярных аттракционов в музее, люди танцуют и поют, и записывают свой звездный выход с ABBA на камеры мобильных телефонов, аплодируют друг другу. Выступления получаются веселыми, а главное - довольно реалистичными. Если в рабочий день, чтобы спеть с легендарной шведской группой, нужно постоять в очереди из трех-четырех человек, то разумно предположить, что в выходные время ожидания может затянуться.

Интересно, что куратор музея – бывшая стилист группы Ингмари Халлинг. Еще во время создания она призналась, что не хочет просто помещать таблички у расставленных скучными рядами экспонатов. В итоге она выбрала любимые моменты из истории группы и создала пространства, где посетители могут наблюдать за жизнью музыкантов. Так, например, можно заглянуть в гримерку, где на столиках царит творческий беспорядок: все так, будто ABBA только что убежали, оставив пустые бокалы шампанского, и их уже слышно со сцены.

В музее построена копия дома на острове Виггсо, где в компании чаек музыканты искали вдохновение для своих хитов, а летом устраивали веселые вечеринки. Здесь же есть копия студии компании Polar Music, где проходила запись хитов ABBA.

Гримерка группы ABBA полностью воссоздана в музее.
Гримерка группы ABBA полностью воссоздана в музее. Фото: Konstantin Sednev

Под музыку АВВА посетители ходят по ярким залам, где выставлены концертные костюмы, сувениры, обложки журналов и пластинки знаменитого квартета. Интересно, что члены группы подарили музею часть костюмов и памятных вещей из своих собственных коллекций. На огромном количестве экранов показывают клипы ABBA, а в стеклянной витрине выставлены искрящиеся костюмы, которые были на участниках группы во время конкурса «Евровидение» 1974 года, после которого они прославились на весь мир. Можно посидеть в вертолете, в котором участники группы фотографировались для обложки альбома Arrival. Воссоздана здесь и скамейка из знаменитой фотосессии группы, здесь же стоит автомобиль из их видеоклипов, котором также можно сфотографироваться на память.

Теоретически, любой посетитель имеет возможность поговорить с поп-легендой.
Теоретически, любой посетитель имеет возможность поговорить с поп-легендой. Фото: Konstantin Sednev

В одном из залов стоит тот самый красный телефон, с которым позировала на фотографиях Агнета Фельтског на рекламе появившегося хита «Ring, Ring» в 1973. Говорят, что на телефон, который установлен в музее, в любой момент может позвонить один из участников группы. Телефон подключен, участники легендарного квартета знают его номер и, говорят, иной раз даже набирают его. Поэтому, теоретически, любой посетитель имеет возможность поговорить с поп-легендой.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В музее много музыки, она звучит на разных стендах с наушниками. Например, напротив копии музыкальной студии, в которой записывала свои песни ABBA, можно надеть наушники и, нажав разные кнопки, поэкспериментировать со сведением различных инструментов, включая голос, соло. Есть здесь и «тихая дискотека», когда люди в светящихся наушниках под разные песни ABBA танцуют вместе на одном танцполе. Более того, в импровизированной студии можно записать любую песню ABBA и взять эту запись на память. Вместе с голосом посетителя музея на фонограмме будет звучать голос кого-то из участников группы.

Восковые фигуры в музее ABBA.
Восковые фигуры в музее ABBA. Фото: Konstantin Sednev

Группа ABBA продала по всему миру более 400 миллионов своих альбомов, а музыкальный фильм «Mamma Mia!» стал лучшим музыкальным фильмом в истории. Одноименный мюзикл посмотрели 50 миллионов человек.

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