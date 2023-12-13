Музей группы ABBA находится в центре Стокгольма. Понятно, что это место паломничества фанатов легендарного квартета со всего мира, но и тем, кто совершенно таковым себя не считает, будет увлекательно попасть в эту интерактивную музыкальную вселенную. Смотрите большую галерею!
ТАЛЛИНН – СТОКГОЛЬМ ⟩ Спеть и станцевать с легендарной ABBA может каждый, стоит лишь набраться смелости
Многие жители Эстонии то и дело путешествуют в Стокгольм, но не каждый знает, что посетить музей группы ABBA будет интересно даже тем, кто никогда не был фанатом группы. Оказавшись в супермодном пространстве, взрослые увлекаются интерактивными экспозициями настолько, что начинают веселиться как дети, чего уж говорить о маленьких посетителях.
Музей спрятан под землей, и, спускаясь по длинным лестницам, каждый посетитель может на время почувствовать себя пятым членом группы ABBA. В одном из залов на сцене появляется голограмма участников квартета в полный рост. Здесь же на сцене установлен микрофон, и, набравшись смелости, при помощи современных технологий можно спеть и станцевать вместе с легендой. Разумеется, это один самых популярных аттракционов в музее, люди танцуют и поют, и записывают свой звездный выход с ABBA на камеры мобильных телефонов, аплодируют друг другу. Выступления получаются веселыми, а главное - довольно реалистичными. Если в рабочий день, чтобы спеть с легендарной шведской группой, нужно постоять в очереди из трех-четырех человек, то разумно предположить, что в выходные время ожидания может затянуться.
Интересно, что куратор музея – бывшая стилист группы Ингмари Халлинг. Еще во время создания она призналась, что не хочет просто помещать таблички у расставленных скучными рядами экспонатов. В итоге она выбрала любимые моменты из истории группы и создала пространства, где посетители могут наблюдать за жизнью музыкантов. Так, например, можно заглянуть в гримерку, где на столиках царит творческий беспорядок: все так, будто ABBA только что убежали, оставив пустые бокалы шампанского, и их уже слышно со сцены.
В музее построена копия дома на острове Виггсо, где в компании чаек музыканты искали вдохновение для своих хитов, а летом устраивали веселые вечеринки. Здесь же есть копия студии компании Polar Music, где проходила запись хитов ABBA.
Под музыку АВВА посетители ходят по ярким залам, где выставлены концертные костюмы, сувениры, обложки журналов и пластинки знаменитого квартета. Интересно, что члены группы подарили музею часть костюмов и памятных вещей из своих собственных коллекций. На огромном количестве экранов показывают клипы ABBA, а в стеклянной витрине выставлены искрящиеся костюмы, которые были на участниках группы во время конкурса «Евровидение» 1974 года, после которого они прославились на весь мир. Можно посидеть в вертолете, в котором участники группы фотографировались для обложки альбома Arrival. Воссоздана здесь и скамейка из знаменитой фотосессии группы, здесь же стоит автомобиль из их видеоклипов, котором также можно сфотографироваться на память.
В одном из залов стоит тот самый красный телефон, с которым позировала на фотографиях Агнета Фельтског на рекламе появившегося хита «Ring, Ring» в 1973. Говорят, что на телефон, который установлен в музее, в любой момент может позвонить один из участников группы. Телефон подключен, участники легендарного квартета знают его номер и, говорят, иной раз даже набирают его. Поэтому, теоретически, любой посетитель имеет возможность поговорить с поп-легендой.
В музее много музыки, она звучит на разных стендах с наушниками. Например, напротив копии музыкальной студии, в которой записывала свои песни ABBA, можно надеть наушники и, нажав разные кнопки, поэкспериментировать со сведением различных инструментов, включая голос, соло. Есть здесь и «тихая дискотека», когда люди в светящихся наушниках под разные песни ABBA танцуют вместе на одном танцполе. Более того, в импровизированной студии можно записать любую песню ABBA и взять эту запись на память. Вместе с голосом посетителя музея на фонограмме будет звучать голос кого-то из участников группы.
Группа ABBA продала по всему миру более 400 миллионов своих альбомов, а музыкальный фильм «Mamma Mia!» стал лучшим музыкальным фильмом в истории. Одноименный мюзикл посмотрели 50 миллионов человек.