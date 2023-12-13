ТАЛЛИНН – СТОКГОЛЬМ ⟩ Спеть и станцевать с легендарной ABBA может каждый, стоит лишь набраться смелости

В музее построена копия дома на острове Виггсо, где в компании чаек музыканты искали вдохновение для своих хитов, а летом устраивали веселые вечеринки. Здесь же есть копия студии компании Polar Music, где проходила запись хитов ABBA.

Гримерка группы ABBA полностью воссоздана в музее. Фото: Konstantin Sednev

Под музыку АВВА посетители ходят по ярким залам, где выставлены концертные костюмы, сувениры, обложки журналов и пластинки знаменитого квартета. Интересно, что члены группы подарили музею часть костюмов и памятных вещей из своих собственных коллекций. На огромном количестве экранов показывают клипы ABBA, а в стеклянной витрине выставлены искрящиеся костюмы, которые были на участниках группы во время конкурса «Евровидение» 1974 года, после которого они прославились на весь мир. Можно посидеть в вертолете, в котором участники группы фотографировались для обложки альбома Arrival. Воссоздана здесь и скамейка из знаменитой фотосессии группы, здесь же стоит автомобиль из их видеоклипов, котором также можно сфотографироваться на память.

Теоретически, любой посетитель имеет возможность поговорить с поп-легендой. Фото: Konstantin Sednev

В одном из залов стоит тот самый красный телефон, с которым позировала на фотографиях Агнета Фельтског на рекламе появившегося хита «Ring, Ring» в 1973. Говорят, что на телефон, который установлен в музее, в любой момент может позвонить один из участников группы. Телефон подключен, участники легендарного квартета знают его номер и, говорят, иной раз даже набирают его. Поэтому, теоретически, любой посетитель имеет возможность поговорить с поп-легендой.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В музее много музыки, она звучит на разных стендах с наушниками. Например, напротив копии музыкальной студии, в которой записывала свои песни ABBA, можно надеть наушники и, нажав разные кнопки, поэкспериментировать со сведением различных инструментов, включая голос, соло. Есть здесь и «тихая дискотека», когда люди в светящихся наушниках под разные песни ABBA танцуют вместе на одном танцполе. Более того, в импровизированной студии можно записать любую песню ABBA и взять эту запись на память. Вместе с голосом посетителя музея на фонограмме будет звучать голос кого-то из участников группы.

Восковые фигуры в музее ABBA. Фото: Konstantin Sednev

Группа ABBA продала по всему миру более 400 миллионов своих альбомов, а музыкальный фильм «Mamma Mia!» стал лучшим музыкальным фильмом в истории. Одноименный мюзикл посмотрели 50 миллионов человек.