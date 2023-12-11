«Мной легко манипулировать». Бритни Спирс рассказала, что учится быть одинокой

«Так странно быть одинокой. У меня было много времени, чтобы по-настоящему оглянуться назад, увидеть все хорошее и плохое… Я поняла, что все совсем не так хорошо, разговаривая сама с собой».

Певица призналась, что ей скучно, но в то же время она многого боится. «Так много людей вмешивались в мою жизнь, когда я росла, и теперь моя жизнь кажется мне такой эгоистичной. Научиться получать от этого удовольствие - просто потрясающе».

«Мной легко манипулировать, и я полностью раскрываю перед человеком свою душу. Но я над этим работаю. Мне нужно найти время, чтобы остановиться и осмотреться, переоценить себя и понять, насколько это хорошо для меня», - написала она.

Состояние певицы вызывает много вопросов у ее поклонников: после расставания с мужем Бритни Спирс часто стала публиковать не только фото в обнаженном виде, которые поссорили ее с сыновьями, но и снимки с неизвестными мужчинами. Поклонники также подозревают, что певица не пьет необходимые ей лекарства, которые стабилизируют ее состояние на фоне срыва в 2008 году, а проконтролировать её некому. Сама Бритни ранее утверждала, что поклонники боятся за нее не напрасно.