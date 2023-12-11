Кейт и Уильям с тремя детьми удивили выбором своей рождественской открытки

Принц и принцесса Уэльские в этом году были оригинальны и выпустили черно-белую фотокарточку.

На новой фотографии, сделанной фотографом Джошем Шиннером ранее в этом году, пара позирует со своими тремя детьми - 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми. Фото: JOSH SHINNER/KENSINGTON PALACE

Классическая черно-белая фотография в портретном стиле - это нетипичное фото для Уильяма и Кейт. Обычно они делятся цветными фотографиями, сделанными на открытом воздухе. Фотография этого года была сделана в студии в Виндзоре.

Все члены семьи одеты в белые рубашки, Шарлотта и Кейт в джинсах, Уильям и Джордж в брюках, а маленький принц Луи в шортах. Уильям и Кейт стоят позади и обнимают своих сыновей, а Шарлотта занимает центральное место в кресле.