В группе Märgatud: Tartus сообщается, что «злая тетка» издевается над матерями и детьми в автобусе. «Она немного не в себе, не стоит обращать на нее внимания», - говорят некоторые жители Тарту, чтобы утешить мать, которой досталось от той самой женщины. «Если кто-то самовольно начнет ругать моего ребенка за то, что он не ведет себя тихо, моему терпению придет конец», - говорит другая жительница Тарту. По словам представителя AS GoBus, оператора автобусов в Тарту, о неподобающем поведении следует сообщать в полицию или водителю автобуса, пишет Elu24.
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НАЧИНАЕТ КРИЧАТЬ ⟩ Ездящая в тартуских автобусах «злая тетка» вызывает противоречивые мнения
В группе Märgatud: Tartus женщина разместила сообщение, в котором поблагодарила пассажира, вставшего на ее защиту в автобусе. Она рассказала о поездке на автобусе 4-го маршрута в Тарту, которая приняла неожиданный оборот, когда пожилая женщина в автобусе начала оскорблять ее и ее ребенка.