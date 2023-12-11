НАЧИНАЕТ КРИЧАТЬ ⟩ Ездящая в тартуских автобусах «злая тетка» вызывает противоречивые мнения

В группе Märgatud: Tartus сообщается, что «злая тетка» издевается над матерями и детьми в автобусе. «Она немного не в себе, не стоит обращать на нее внимания», - говорят некоторые жители Тарту, чтобы утешить мать, которой досталось от той самой женщины. «Если кто-то самовольно начнет ругать моего ребенка за то, что он не ведет себя тихо, моему терпению придет конец», - говорит другая жительница Тарту. По словам представителя AS GoBus, оператора автобусов в Тарту, о неподобающем поведении следует сообщать в полицию или водителю автобуса, пишет Elu24.