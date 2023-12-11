Жители Камбоджи отреагировали на планы Анджелины Джоли переехать к ним

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли в недавнем интервью рассказала, что планирует в будущем оставить Голливуд и переехать в Камбоджу, пишет Focus.
Актриса хочет поскорее завершить дела в Голливуде и уехать в любимую страну.
Жители этой страны в восторге от таких перспектив и называют знаменитость своей «святой покровительницей», пишет Daily Mail.
В беседе с журналистами граждане Камбоджи не скрывают радости.
«У нее есть некоторые из наших прекрасных физических качеств», «Тонкие черты лица, глаза, оттенок кожи, волосы и особенно ее улыбка – они выглядят такими камбоджийскими», «Многие из нас верят, что в прошлой жизни Анджелина на самом деле была камбоджийкой», «Мы, камбоджийцы, будем открыто приветствовать ее», «Если она готова отказаться от своей жизни в Голливуде, чтобы найти счастье здесь, с нами, после того, как объездила столько мест, для нас это будет большой честью», «Нам не хотелось бы ничего лучше, чем вызвать улыбку на лице Анджелины, которую мы можем сделать вечной», – говорят они.
По словам Джоли, она мечтает сбежать из «нездорового» Лос-Анджелеса в любимую ее сердцу Камбоджу. Однако пока что ее планы зашли в тупик из-за длительной битвы за опеку с бывшим мужем Брэдом Питтом.