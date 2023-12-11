Жители Камбоджи отреагировали на планы Анджелины Джоли переехать к ним

«У нее есть некоторые из наших прекрасных физических качеств», «Тонкие черты лица, глаза, оттенок кожи, волосы и особенно ее улыбка – они выглядят такими камбоджийскими», «Многие из нас верят, что в прошлой жизни Анджелина на самом деле была камбоджийкой», «Мы, камбоджийцы, будем открыто приветствовать ее», «Если она готова отказаться от своей жизни в Голливуде, чтобы найти счастье здесь, с нами, после того, как объездила столько мест, для нас это будет большой честью», «Нам не хотелось бы ничего лучше, чем вызвать улыбку на лице Анджелины, которую мы можем сделать вечной», – говорят они.