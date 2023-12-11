Известный эстонский актер разводится с женой: «Я не мать-одиночка»

«В субботу мы втроем устроили очень милый семейный праздник, а вчера практически весь день провели вместе, и я не исключаю, что на неделе не будет никаких изменений», - пишет блогер Гетель Бурлака-Педая в социальных сетях, объясняя, как после решения расстаться с Лаури Педая они установили правила общения маленькой дочери, пишет Elu24.
«Одна из тем, которая привлекла мое внимание и которую я хочу срочно затронуть сейчас, - это воспитание Арии», - пишет жена Лаури Педая, блогер Гетель Бурлака-Педая, в своем посте в социальной сети.