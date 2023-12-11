ФОТО ⟩ 57-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в ярком бикини

На фото знаменитость предстала в желтом купальнике на фоне стены. Волосы Сальма собрала в пучок и добавила к пляжному образу черные солнцезащитные очки.

«Настроение воскресенья», - лаконично подписала снимок звезда фильма «Фрида».

«Воскресное настроение, которое нам всем нужно», «Дорогая, как ты выглядишь так невероятно?», «Самая красивая», «Я люблю тебя, ты лучшая за все времена!!!» — реагируют на новую фотографию Хайек ее подписчики.

Сейчас актриса замужем за 61-летним французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Пара воспитывает дочь Валентину, которая родилась в 2007 году. Также у бизнесмена есть дети от предыдущих союзов, в частности, сын Огюстен от супермодели Линды Евангелисты.

Сальма Хайек часто делится кадрами в купальниках, демонстрируя подтянутую фигуру. Обычно звезда экрана отдыхает в своих родных краях - в Мексике.