НЕБЕСА ВЫБРАЛИ ТОЛЬКО ИХ ⟩ Глоба назвала тех, кто до конца 2023 года успеет поймать свой миг удачи

Все шансы отлично завершить год есть у Львов. Для них началось время работы над собой, время анализа своих достижений и ошибок. С 15 декабря Львы примут верные и точные решения, которые дадут свои вполне ощутимые, в том числе и финансовые, плоды практически сразу.

Денежный ливень под конец год прольется и на Дев. Им придется все тщательно распланировать не только на оставшиеся дни 2023 года, но и на начало следующего. Без четкого плана достижение целей может значительно замедлиться.

Большие события с середины и до конца декабря ждут Козерогов. Стоит готовиться к важным и приятным новостям на личном фронте, придут долгожданные известия, которые перевернут мир Козерогов и заставят их по-новому взглянуть на происходящее.

Профессиональный прорыв во второй половине декабря ждет Водолеев. Может внезапно поступить предложение о новой работе или новом проекте, который поможет творческим Водолеям максимально раскрыть свой потенциал, да и денежные вознаграждения не заставят себя долго ждать.