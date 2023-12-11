Жена Ивана Дорна впервые показала их детей и шокировала, как 8-летний сын похож на него

Супруги крайне редко делятся фотографиями своих дочери и сына в соцсетях, поэтому эти снимки произвели среди фанатов настоящий фурор.

В stories своей страницы в Instagram Новикова разместила фотографии, сделанные во время ее прогулки с 8-летним сыном Иваном и 9-летней дочкой Василисой. Сначала знаменитая мама сняла детей на ступеньках в здании, где стоит огромная новогодняя елка. Тогда же фанаты Дорна отметили, что его сын явялется его маленькой копией.

А потом Новикова с детьми отправилась на рождественскую ярмарку, где даже успела прокатиться вместе с дочерью и сыном на карусели.

Отметим, что когда началась война в Украине Дорн вместе с женой и детьми находились за границей на отдыхе. Избранница Дорна Настя Новикова вместе с детьми сейчас живут во Франции, где их дочь и сын продолжают обучение. Дорн также находится за границей, впрочем, где именно, не рассказывает.

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